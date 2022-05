Motori: nel Trofeo Rally ACI Vicenza Costenaro prende il largo, primo con la Stratos

Assieme a Lucia Zambiasi il pilota della Stratos allunga nell’assoluta imitato dalla navigatrice che va anche in fuga nella femminile. Numerosi i piloti in gara a Borgo Valsugana ma tanti anche i ritiri. In corso il Rally della Valpolicella