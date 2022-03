Motori: nel fine settimana del 2 e 3 aprile 2022 "la salita del Costo" con il pubblico

Manca una settimana allo svolgimento della trentesima edizione della Salita del Costo, la gara di velocità in salita per auto moderne e storiche le cui iscrizioni si chiuderanno alle 24 di lunedì 28 marzo.

Con l’edizione 2022 torna anche la tradizionale conferenza di presentazione dell’evento organizzato dal Rally Club Team di Isola Vicentina in collaborazione con l’Automobile Club Vicenza. Sede designata la sala consiglio di Palazzo Nievo, sede dell'Amministrazione provinciale di Vicenza (contrà Gazzolle): alle 11 di venerdì 25 marzo l’appuntamento con l'intervento del Presidente di AC Vicenza Luigi Battistolli e dell’organizzatore Renzo De Tomasi, oltre alle autorità locali, sponsor e inviati dei media.

CONFERMATO IL NULLA OSTA PER LA PRESENZA DEL PUBBLICO

Nel frattempo è stato confermato nei giorni scorsi il nulla osta all’accesso al pubblico nelle due giornate, sabato per le prove ufficiali e domenica per la gara.

STRADA CHIUSA SABATO 2 E DOMENICA 3 APRILE 2022

Sono inoltre stati diramati gli orari di chiusura della strada statale 349 "del Costo" da Bramonte di Cogollo del Cengio fino al nel Piazzale della Vecchia Stazione a Cesuna di Roana, come segue: sabato 2 aprile dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00. Domenica 3 aprile, dalle ore 7.30 alle ore 16.30.