Motori: Luciano Visintin al primo Rally Show Quadruvium in Croazia nella categoria "buggy"

Rally Show Quadruvium: una denominazione composta anche da una parola in latino che tutto porta a pensare, meno che ad una gara che si svolge in Croazia. Ed invece, il particolare vocabolo abbinato a Rally Show altro non è che l’antico nome dell’attuale località croata di Karojba, la stessa che nel prossimo fine settimana ospiterà una gara automobilistica al via della quale si schiera anche il pilota Luciano Visintin.

Il 1° Rally Show Quadruvium ricalca quella formula che conosciuta come "rally ronde", ma con alcune caratteristiche che lo rendono davvero particolare visto che tutto gravita attorno ad una prova speciale sterrata lunga 12,560 chilometri da effettuare quattro volte e una parte della stessa verrà utilizzate quale percorso dello shakedown. Una cinquantina di chilometri di gara ricavati in un percorso interamente su terra, parte del quale creato artificialmente unendo tratti sterrati esistenti; a rendere ancor più particolare il tutto è il brevissimo trasferimento di nemmeno mezzo chilometro tra il fine prova e il parco assistenza e il successivo start.

«Ho deciso di partecipare a questa gara che si preannuncia molto interessante – racconta Visintin – anche perché ho avuto modo di vedere il percorso e tastare con mano il gran lavoro che Autoklub Prorace sta facendo. Gara sicuramente atipica questo Rally Show al quale sono ammesse tutte le categorie di vetture, dalle “turismo” fino appunto alla categoria “buggy” nella quale correrò col mio Kart Cross Casmat. Dovrò cercare di memorizzare al meglio il percorso della prova, ma sono certo che sarà comunque un’esperienza molto particolare dalla quale avrò molto da apprendere».

Il programma prevede le operazioni di verifica nella mattinata di sabato 17 dicembre e nel primo pomeriggio lo shakedown a cui, dalle 18 e 30 farà seguito la cerimonia di partenza. Domenica 18 dalle 8 la gara entra nel vivo con lo start della prima prova e i successivi passaggi ogni due ore, per concludersi alle 17 con la premiazione.