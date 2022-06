Motori: la Scuderia Palladio Historic vince la regolarità a Prato con Carcereri-Norbiato

Un nuovo alloro va ad arricchire il palmarès della Scuderia Palladio Historic grazie alla vittoria firmata da Daniele Carcereri e Claudio Norbiato alla prima edizione della Regolarità Sport Città di Prato. Il duo veronese alla guida della Peugeot 205 GTI 1.9 si è imposto dopo le otto prove di precisione suddivise in due tappe, corse nelle giornate di sabato e domenica; nonostante una forte penalità accumulata nella terza prova costata loro ben 105 punti, il risultato non è stato compromesso e, grazie ad una buona media nei restanti passaggi, la vittoria non è sfuggita.

Fino ad una prova dal termine si stava completando una bella doppietta per la scuderia vicentina ma, proprio nell’ultimo passaggio Ezio Franchini e Gabriella Coato – anch’essi con la 205 GTI 1.9 – hanno lasciato il secondo gradino del podio assoluto accontentandosi del terzo.

FALCONE-BALBONI SU TOYOTA AL RALLY LANA STORICO

Restando nel settore della regolarità sport si guarda al prossimo impegno in programma venerdì 17 e sabato 18 giugno a Biella con la regolarità sport abbinata al Rally Lana Storico al via della quale saranno Gianluigi Falcone ed Erika Balboni con la Toyota Celica ST 185, al sesto impegno stagionale nel Trofeo Tre Regioni dove occupano la seconda posizione nella classifica assoluta.

SCUDERIA PALLADIO ALLA CRONOSCALATA BOLOGNA-RATICOSA

Sempre nel prossimo fine settimana, altri due conduttori della Scuderia Palladio Historic saranno impegnati in gara grazie alla partecipazione alla Bologna – Raticosa, cronoscalata valevole per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Si rivedrà in gara Romeo De Rossi con la Lola T590 e anche Umberto Pizzato che, dopo l’esordio nei rallies, torna alla sua specialità alla guida della Porsche 911 RSR del 2° Raggruppamento.