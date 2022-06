Motori: la Scuderia Palladio Historic vince il Memory Fornaca 2021 con Salvini e Tagliaferri

Scuderia Palladio Historic sugli scudi alle premiazioni del Memory Fornaca 2021 che si sono tenute venerdì 27 maggio 2022 a Villa ai Pini a Schio (Vicenza).

La cerimonia si è svolta in concomitanza col Rally Campagnolo nel tardo pomeriggio della giornata dedicata alle verifiche; nella particolare ed elegante ambientazione scelta dagli organizzatori del trofeo, l’associazione “Amici di Nino”, erano presenti anche Alberto Salvini e Davide Tagliaferri i quali, alla guida della Porsche 911 RSR coi colori della Scuderia Palladio Historic, si sono aggiudicati l’edizione della Serie riconosciuta da ACI Sport che sempre più sta diventando apprezzata e frequentata, questo anche per il ricco montepremi che la caratterizza.

Oltre ad aver vinto la classe di cilindrata “oltre 2000”, il duo portacolori del “gatto col casco” grazie alla vittoria assoluta si è pure aggiudicato il prestigioso orologio della maison Paul Picot messo in palio da Ciaudano Gioiellieri, uno dei tanti sostenitori del trofeo che quest’anno è in corso con l’undicesima edizione.

La Porche di Salvini-Tagliaferri in gara (foto: AciSport per Scuderia Palladio Historic)