Motori: la Scuderia Palladio Historic alla cronoscalata di Cividale-Castelmonte con due auto storiche

Ultima chiamata per gli specialisti delle cronoscalate, disciplina che va a proporre gli ultimi appuntamenti stagionali. E come da tradizione ad inizio ottobre arriva puntuale la Cividale-Castelmonte che assieme alle auto moderne vede al via anche le storiche.

Un richiamo al quale rispondono i due specialisti della Scuderia Palladio Historic Umberto Pizzato e Romeo De Rossi.

Il primo, approdato da pochi anni nel mondo delle corse, ma già con un buon curriculum costruito con la partecipazione alle salite del Triveneto, andrà chiudere un’annata che lo ha visto anche debuttare nei rallies sempre alla guida della performante Porsche 911 RSR Gruppo 4 preparata ed assistita dalla Balletti Motorsport sulla quale, proprio in occasione della cronoscalata udinese, faranno bella mostra gli adesivi del Centro Porsche Verona main sponsor della compagine capitanata da Mario Mettifogo.



Sul tecnico tracciato che da, domenica si esibirà anche l’espertoche torna alla guida della suaDue le manches di gara, entrambe domenica 2 ottobre 2022, precedute al sabato dalla sessione di prove ufficiali.