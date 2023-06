Motori: il Trofeo Rally ACI Vicenza passa anche per il Rally Campagnolo del 2 e 3 giugno 2023

Dopo il primo round dello scorso fine aprile al Valsugana Historic Rally saranno ancora le auto storiche protagoniste del Trofeo Rally ACI Vicenza, grazie al Rally Campagnolo che tra venerdì 2 e sabato 3 giugno 2023 metterà in gioco ben trentacinque conduttori iscritti alla Serie.

PILOTI E NAVIGATORI CHE PUNTANO AL TROFEO RALLY ACI VICENZA

I piloti che si sfideranno sulle otto prove speciali in programma sono 19: a loro si sommano altri 16 copiloti. La sfida è promottente e avrà sicuramente effetto sulle classifiche del trofeo.

Tra i piloti al via si contano i primi sei della classifica generale comandata da Marco Franchin che assieme al fratello Mattia, leader tra i copiloti, dovrà duellare alla guida dell’Alfa Romeo Alfetta GTV con altri sedici equipaggi iscritti nella propria classe; meno avversari si ritroveranno invece, Riccardo Bianco e Carlo Vezzaro in gara nuovamente con una Porsche 911 ma in versione Gruppo B del 4° Raggruppamento e un bel daffare l’avrà anche Andrea Montemezzo, attualmente terzo con l’Opel Kadett GSI.

Il Campagnolo sarà gara in cui dare il massimo anche per Stefano Chiminelli con la Porsche 911 RS e Adriano Beschin con la versione SC, se vorranno consolidare le posizioni nella top-five ma anche nella “over 60”. Altra classe con molti iscritti è quella alla quale appartengono la Lancia Stratos di Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi che devono recuperare dopo il passo falso del Valsugana, e anche l’altra Porsche 911 RS di Giampaolo Basso e Sergio Marchi al primo impegno stagionale nel trofeo.

Tra le navigatrici, assenti le prime due della generale, si aprono le porte per tentare il sorpasso per Dajana Sbabo e per Lucia Zambiasi, mentre tra le pilotesse farà esordio stagionale Fiorenza Soave.

AL VIA IL RALLY CAMPAGNOLO: IL 2 GIUGNO LE VERIFICHE

Dopo le operazioni delle verifiche in programma venerdì 2 giugno, la gara entrerà nel vivo dalle 8 del 3 giugno con la disputa di otto prove speciali, quattro da ripetersi, per 95 chilometri cronometrati prima dell’arrivo previsto in Piazza Marconi ad Isola Vicentina a partire dalle 19.50.

Informazioni e classifiche al sito web