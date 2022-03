Motori: il Team Bassano sul podio in Costa Brava e anche in Val d'Orcia

Difficile più del previsto ma, tutto sommato con un esito soddisfacente, il primo impegno in ambito continentale per il Team Bassano presente con cinque equipaggi al Rally Storico Costa Brava che, nello scorso fine settimana ha dato il via al Campionato Europeo FIA.

LUCKY E PONS TERZI AL COSTA BRAVA

Due tappe corse sempre all’attacco in una gara condizionata dalla pioggia, hanno tenuto in gioco per la vittoria fino a due prove dall’epilogo la Lancia Delta Integrale 16V Gruppo A di “Lucky” e Fabrizia Pons; pochi erano i secondi da recuperare per passare in testa, ma una divagazione nel penultimo tratto cronometrato ha fatto loro abbandonare i sogni di gloria, restituendo come consolazione una più che onorevole terza prestazione assoluta e di 4° Raggruppamento.

Una menzione particolare è d’obbligo per il nuovo portacolori del team dall’ovale azzurro Antonio Fassina che ha corso una gara di gran livello con Lancia Stratos ben assecondato da Marco Verdelli; per il campione trevigiano, accolto con entusiasmo dal pubblico spagnolo memore della sua vittoria del 1981, è arrivata la vittoria nel 2° Raggruppamento grazie all’ottava prestazione assoluta, risultato davvero maiuscolo considerate le sporadiche presenze in gara.

Ed è ancora una Lancia, la 037 Gruppo B di Edoardo Valente e Jeanne Françoise Revenu, a completare il trio di classificati per il Team Bassano: per loro la ventunesima posizione nella generale e la quarta di classe. All’appello, infine, mancano la Porsche 911 RS di Paolo Pasutti e Jean Campeis, non partiti nella seconda tappa, e la BMW M3 di Gabriele Noberasco e Michele Ferrara, fermi nella penultima prova mentre erano sesti assoluti.

TERZI ORMEZZANO E CAVAGNETTO CON LA TALBOT SUNBEAM LOTUS AL VAL D'ORCIA

Due invece gli equipaggi che hanno preso il via al Rally Storico Val d’Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico, uno solo dei quali ha visto il traguardo: per Federico Ormezzano e Luigi Cavagnetto con la Talbot Sunbeam Lotus, l’esito dopo le due giornate di gara è stato il terzo posto assoluto e secondo di 3° Raggruppamento. Gara conclusa anzitempo per Bruno Bentivogli e Andrea Cecchi fermi sulla seconda speciale per un problema alla pompa della benzina della loro Ford Sierra Cosworth.