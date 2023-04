Motori: il Team Bassano si prepara per il Rally Valsugana

Undicesima edizione del Valsugana Historic Rally alle porte anche per il Team Bassano che nel 2009, assieme al Manghen Team, fu il promotore della prima edizione della manifestazione che negli anni è diventata una classica nel mondo delle auto storiche e si disputerà venerdì 28 e sabato 29 aprile.

Sono 34 gli equipaggi dall’ovale azzurro che figurano nell’elenco degli iscritti, una decina dei quali in gara per il Trofeo A112 Abarth Yokohama.

Il primo a comparire nell’elenco, grazie alla vittoria conseguita lo scorso anno, è quello composto da Bernardino Marsura e Silvia Mosena nuovamente al via con la Porsche 911 RSR con la quale tenteranno di puntare al bis; sulla loro strada troveranno la Lancia Stratos di “Tony” Fassina e Marco Verdelli, oltre alla Ford Escort RS di Enrico Volpato con Samuele Sordelli. Immancabile al via anche Giorgio Costenaro che si affida alla Ford Sierra Cosworth condivisa con Lucia Zambiasi e torna sulle strade del Valsugana anche Adriano Beschin affiancato da Riccardo Pellizzari sulla Porsche 911 SC. È invece una Lancia Delta Integrale la vettura con cui gareggeranno Paolo Baggio e Flavio Zanella e stesso mezzo anche per Fabio Garzotto e Andrea Sbaichiero, mentre per il rientrante Alessandro Mazzucato sarà ancora l’Opel Ascona SR dove l’affiancherà Michele Orietti nella battaglia che si preannuncia nella loro classe d’appartenenza che conta oltre una dozzina di equipaggi tra i quali anche Gianluigi Baghin e Dajana Sbabo con l’Alfetta GTV e Michele Costola con Sofia Lorenzi su Opel Kadett GT/e.

Con una BMW M3 si schierano al via Alberto Moronato e Cristiano Rosina. Kadett GT/e, ma in versione Gruppo 4, per Claudio Farronato ed Enrico Fantinato, mentre per Stefano Chiminelli ed Enrico Strappazzon la stagione inizia sotto il segno della Porsche 911 RS. Torna in gara dopo diverso tempo anche Mirko Urbani con un’Opel Ascona SR condivisa con Giovanni Brunaporto e puntuale timbra il cartellino al Valsugana anche Roberto Bordignon con l’abituale Porsche 911 S assieme a Denis Rech, e con un’altra 911 ma RSR saranno al via Antonio ed Eva Orsolin. Tra loro, l’Opel Kadett GSI di Maurizio Cochis e Milva Manganone e ancora una Kadett GT/e, invece, per Sandro Simoni con Roberto Francinelli tallonati dalla Fiat 131 Abarth di Danilo Pagani e Renato Vicentin. Fabio Stocchero e Mauro Savegnago si affidano ad una Volkswagen Golf GTI a cui faranno seguito Franco Simoni e Mauro Alioni su Peugeot 205 Rallye. Al via anche l’Alfetta GT 1.8 di Gianfranco Pianezzola navigato da Mirko Tinazzo e a completare la compagine azzurra saranno Roberto Pellegrini e Luigi Lanier: il primo assieme a Micaela Nosenzo su un’A112 Abarth, il secondo con Diego D’Herin con una Lancia Fulvia HF.

Sei le prove speciali in programma per circa 87 chilometri cronometrati, con partenza alle 8.30 e ed arrivo alle 18 al Ponte Veneziano di Borgo Valsugana.