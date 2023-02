Motori, rally: il programma di gare di Manuel Sossella per il 2023

È stato da poco definito il programma della stagione sportiva 2023 di Manuel Sossella che dopo le esperienze delle scorse annate, cambia direzione puntando sulla Coppa Rally ACI Sport della Terza Zona con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla finale in programma il 29 ottobre 2023 al Rally del Lazio a Cassino (FR).

L'AUTO E' UNA HYUNDAI I20 RALLY

Il pilota vicentino, portacolori del Rally Team New Turbomark, sarà nuovamente al volante della Hyundai i20 Rally messa a disposizione da Friùlmotor, con l’importante novità riguardante la scelta degli pneumatici che saranno forniti da Michelin.

IL PROGRAMMA 2023

Cinque sono le gare previste dal calendario della Terza Zona che propone appuntamenti prestigiosi facenti parte della storia del rallysmo triveneto. Si parte col duplice appuntamento in terra veronese iniziando dal Benacus Rally in data 24-25 marzo a cui farà seguito il Rally Due Valli quattro settimane più tardi; toccherà poi al Rally Della Marca anticipato al 26-27 maggio e al Rallye San Martino di Castrozza quest’anno nella nuova data estiva del 23-24 giugno, prima del decisivo impegno sulle strade di casa in occasione del Rally Città Di Bassano a calendario il 13 e 14 ottobre.

LA DICHIARAZIONE DI INIZIO STAGIONE DI SOSSELLA

«È un programma decisamente stimolante quello che è stato da poco definito – commenta un soddisfatto Manuel Sossella – e cercheremo fin dalla prima gara in programma il mese prossimo, di dare il massimo per puntare alla vittoria nella Terza Zona e, soprattutto, ottenere il “pass” per il confronto coi migliori piloti italiani alla finale di ottobre al Rally del Lazio. È doveroso il ringraziamento a Friùlmotor per il prosieguo della collaborazione, a Michelin Italia per la fornitura delle coperture che utilizzeremo durante la stagione, al presidente del Rally Team New Turbomark, Beppe Zagami e, non ultimo, ai miei sostenitori i quali, anche per il 2023 hanno garantito il necessario apporto per affrontare al meglio un nuovo ambizioso programma che cercheremo di onorare come nel nostro stile, dando il massimo fin dal primo metro di gara».

Nella foto sotto Manuel Sossella in uno scatto della sco