Motori: grazie al risultato di Savioli al Tindari Rally Historic il Team Bassano festeggia il TRZ della "Quarta Zona"

Mancano più di due mesi all’epilogo della stagione sportiva 2022 e il Team Bassano, dopo il Tricolore scuderie, incamera un altro importante titolo grazie a Marco Savioli che arricchisce il già nutrito palmarès con la conquista del T.R.Z. della Quarta Zona al termine del Tindari Rally Historic che si è disputato nel recente fine settimana; per il pilota palermitano, affiancato dal nipote Gianluca sulla Porsche 911 RS Gruppo 4, la gara si è chiusa con la terza prestazione assoluta e la seconda di 2° Raggruppamento.

BUON RISULTATO DI DE CARLI ALLA CRONOSCALATA FRIULANA

Non solo rally nel primo weekend di ottobre che proponeva anche altre gare in tre diverse discipline. Alla cronoscalata Cividale – Castelmonte un ottimo risultato è arrivato per merito di Remo De Carli, buon dodicesimo assoluto e primo di classe alla guida della Radical SR4.

BUONI RISULTATI ANCHE ALLO SLALOM DI BOLCA

Nel settore della regolarità classica, Andrea Giacoppo e Luca Fichera su Autobianchi A112 Abarth si sono piazzati tredicesimi assoluti e terzi di classe alla Marca Classica valevole per il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche mentre allo Slalom di Bolca, l’esordiente Massimo Cerato ha colto la settima posizione assoluta su Renault 5 GT Turbo.

AL PROSSIMO "RALLY DUE VALLI" META' EQUIPAGGI SONO DEL TEAM BASSANO

Si resta nel Veronese per il prossimo appuntamento rallystico in calendario per venerdì 7 e sabato 8 prossimi quando si correrà il Rally Due Valli, terzo round del T.R.Z. della Seconda Zona. Ben undici, sui venti totali, gli equipaggi iscritti dalla scuderia capitanata da Mauro Valerio, con Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi ad avviare la sfida con la Ford Sierra Cosworth 4x4. Stessa vettura che utilizzeranno anche Nicola Patuzzo ed Agostino Iccolti, il primo affiancato da Alberto Martini, il secondo da Giuseppe Ferrarelli.

Quattro le Porsche 911 al via distribuite in tre Raggruppamenti; s’inizia con la RSR del 2° di Bernardino Marsura e Massimiliano Menin, per passare alle SC del 3° di Massimo Voltolini e Giuseppe Morelli oltre a quella del rientrante Franco Ambrosi con Andrea Oliboni alle note, fino alla SC/RS Gruppo B del 4° di Alberto Sanna e Alfonso Dal Bra.

In gara nuovamente con la Renault 5 GT Turbo, Massimo Cerato sarà affiancato da Stefano Cracco mentre per Stefano Chiminelli ci sarà Enrico Strappazzon a dettargli le note dal sedile di destra dell’Opel Ascona SR 1.9.

Franco Simoni sarà al via con la Peugeot 205 Rallye assieme a Roberto Francinelli e a chiudere la lista sono Alberto Arcangeli e Veronica Modolo su Renault 5 Alpine.

ROSSI E HANDEL A PORTO CERVO AL TERRA SARDA

Un ulteriore equipaggio, quello formato da Gabriele Rossi e Fabrizio Handel, sarà invece impegnato al Rally Terra Sarda Storico, in programma a Porto Cervo, con la Ford Sierra Cosworth Gruppo A.