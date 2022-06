Motori: dopo il Campagnolo per il Trofeo Rally ACI Vicenza è in testa Costenaro (Stratos), secondo Bianco (Sierra) e terzo Franchin (Alfetta GTV)

Sospeso dopo quattro delle otto prove in programma a seguito della scomparsa del pilota Michele Bortignon, il Trofeo Rally ACI Vicenza, seguendo quanto riportato nel Regolamento sportivo nazionale, ha visto l?assegnazione dei punti ridotta al 50% per la trentina di conduttori in gara al Rally Campagnolo al quale era assegnato il coefficiente 1,5.

LA SITUAZIONE IN CALSSIFICA PILOTI

Tra i piloti, è Giorgio Costenaro su Lancia Stratos che allunga nell?assoluta ? e nel 2° Raggruppamento ? dove al secondo posto si porta Riccardo Bianco su Ford Sierra Cosworth seguito da Marco Franchin con l?Alfetta GTV. Risalgono anche Daniele Danieli, ora quarto con la Fiat Ritmo 130 TC, tallonato ad un solo punto da Gianluigi Baghin anch?egli su Alfetta GTV.

Ancora nessun conduttore a punti nel 1° e 3° Raggruppamento, mentre nel 4° si conferma Bianco. Situazione invariata anche nelle classi con la 2-2000 del 3° Raggruppamento che si dimostra la più vivace grazie anche al testa a testa tra Franchin e Baghin.

CLASSIFICA CO-PILOTI

Qualche cambiamento anche nell?assoluta copiloti dove Lucia Zambiasi rafforza il primato e Matteo Valerio balza al secondo posto scalzando Mattia Franchin, ora quarto, preceduto anche da Dajana Sbabo, e tallonato da Cristina Merco. Zambiasi prima nel 2° Raggruppamento e nella femminile navigatrici mentre Valerio comanda il 4° Raggruppamento. Nelle classi, anche qui la 2-2000 è quella più frequentata e ora vede al comando Sbabo su Franchin.

LE CLASSIFICHE OVER 60 E UNDER 25

Giorgio Costenaro dorme sonni tranquilli nella ?over 60? e alle sue spalle in 3,5 punti ci sono Gianluigi Baghin, Stefano Chiminelli e Mario Mettifogo; Enrico Strappazzon conduce con margine tra i navigatori su Piero Comellato. Tra le pilotesse, solitaria al comando è Fiorenza Soave con la Fiat Ritmo 130 TC mentre tra le navigatrici è ampio il margine di Lucia Zambiasi su Dajana Sbabo e Cristina Merco. Tutto invariato anche per gli ?under 25? con Giovanni Costenaro leader tra i piloti e Christian Ronzani tra i navigatori.