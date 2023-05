Motori, cronoscalata: Balletti Motorsport è argento alla Levico-Vetriolo

Con la disputa nello scorso fine settimana della cronoscalata Levico-Vetriolo-Panarotta, il palmarès della Balletti Motorsport si è arricchito di un nuovo importante risultato ottenuto grazie alla prestazione dell’unica vettura assistita nella gara trentina tornata in auge dopo una assenza di una ventina d’anni dall’ultima edizione disputata.

Tra le oltre quaranta auto storiche presenti, anche la Porsche 911 RSR Gruppo 4 del vicentino Umberto Pizzato alla sua prima presenza stagionale dopo l’ultima gara dello scorso ottobre quando corse il Rally Città di Bassano.

Ripresa subito confidenza col performante mezzo, il portacolori della Scuderia Palladio Historic ha staccato il secondo tempo nella prima manche di prova del sabato e il terzo nella seconda mettendosi in evidenza nonostante delle condizioni meteo molto incerte e variabili. L’indomani si è confermato con la seconda prestazione nella prima salita acquisendo quel vantaggio che gli dava una certa sicurezza e, col terzo crono nella successiva, controllava il diretto avversario aggiudicandosi la vittoria in 2° Raggruppamento e in classe salendo sul secondo gradino del podio assoluto.

PROSSIMO FINE SETTIMANA IL RALLY DEGLI ABETI

Archiviata la salita trentina, il prossimo fine settimana propone l’edizione 2023 del Rally Storico degli Abeti valevole per il T.R.Z. della Terza Zona; al via della gara pistoiese ci sarà Alessandro Bonafè al volante della Porsche 911 RSR Gruppo 4. Sette le prove speciali in programma per circa 65 chilometri cronometrati con partenza e arrivo a San Marcello Pistoiese.