Motori: cinque equipaggi del Palladio Historic al Città di Bassano del 28 e 29 ottobre 2022

Con l’imminente Rally Città di Bassano nella duplice versione moderno e storico, torna a mettersi in moto anche l’attività rallystica locale per la Scuderia Palladio Historic che all’appuntamento del prossimo fine settimana si presenta con cinque equipaggi, quattro dei quali nella gara delle auto storiche, valevole per il T.R.Z. della Seconda Zona e per il Trofeo Rally ACI Vicenza.

Da sempre molto frequentato, il rally bassanese ha quest’anno ricevuto un grande numero d’iscrizioni e grazie alla deroga concessa, non ci sarà il tanto temuto sorteggio; via libera, quindi, per gli equipaggi biancorossi con una sfida nella sfida visto che tre dei quattro si ritroveranno a duellare nella classe 2-2000 del 3° Raggruppamento. Con le Alfa Romeo Alfetta GTV saranno al via i fratelli Marco e Mattia Franchin che se la vedranno con la vettura gemella di Matteo Cegalin e Gilberto Scalco, oltre all’Opel Kadett GT/e di Renato e Nico Pellizzari; a completare il quartetto “storico” la Porsche 911 RSR Gruppo 4 dello specialista delle salite Umberto Pizzato che torna a cimentarsi in un rally affiancato nuovamente da Moreno Pertegato.

Solitario a difendere i colori del “gatto col casco” tra le auto moderne, sarà Andrea Sassolino al via con la Renault Clio Williams Gruppo N, navigato da Andrea Dal Maso.

Cinque le prove da disputare per il rally storico e due in più nel moderno che scatterà col prologo del venerdì 28 ottobre nel pomeriggio con una prova in notturna.