Motori: alla scalata Bologna-Raticosa De Rossi della Palladio Historic è secondo con la Lola-Ford

Passa agli archivi un altro fine settimana di gare per la Scuderia Palladio Historic che ha visto i propri portacolori impegnati in due manifestazioni: la salita Bologna-Raticosa e il Rally Lana Storico.

Due erano i piloti al via della cronoscalata bolognese valevole per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche che si è disputata domenica scorsa su due manche di poco più di sei chilometri ciascuna.

BUONI PIAZZAMENTI PER PIZZATO CON LA PORSCHE

Dopo l’esordio nei rally al Campagnolo del mese scorso, Umberto Pizzato ha ritrovato il suo ambiente delle corse in salita presentandosi al via con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 con la quale si è trovato a duellare in una delle classi più agguerrite, chiudendo al quarto posto della “GTS oltre 2500” e al quinto del 2° Raggruppamento dopo una prestazione comunque soddisfacente.

SECONDO POSTO PER DE ROSSI CON LA LOLA

Al traguardo anche il secondo portacolori del “gatto col casco”, Romeo De Rossi che dopo aver patito per dei problemi al motore durante le sessioni di prova del sabato, è riuscito a presentarsi al via alla domenica con la sua Lola T590 motorizzata Ford e a correre due buone salite con un significativo miglioramento nella seconda, al termine della quale ha colto la seconda posizione di classe “BC-1300” e la quindicesima nel 3° Raggruppamento.

QUINTI A BIELLA NELLA REGOLARITA’ FALCONE E BALBONI

Passando alla regolarità, di scena sabato scorso era la “sport” con l’appuntamento del Rally Lana Storico, gara valevole quale sesto round del Trofeo Tre Regioni; il gara a Biella per la Scuderia Palladio Historic erano Gianluigi Falcone ed Erika Balboni con la consueta Toyota Celica ST185 con la quale hanno colto la quinta posizione assoluta e la terza nel trofeo.