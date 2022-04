Motori: alla Salita del Costo nelle prove il miglior tempo è di Merli, seguono Faggioli e Caruso

Ieri sabato 2 aprile 2022 si sono svolte le due manches di prova della Salita del Costo condizionate in parte dalla variabilità del meteo e anche da alcune sospensioni per mettere in sicurezza in percorso a seguito di guasti meccanici.

Le due salite si sono svolte regolarmente; la prima su fondo completamente bagnato e la seconda in netto miglioramento ma comunque con diversi tratti umidi.

MIGLIORI TEMPI PER MERLI, FAGGIOLI E CARUSO SU PROTOTIPI

Questi fatti non ha però condizionato la salita di Christian Merli con l'Osella Fa30 che ha staccato un tempo di un soffio superiore a quello realizzato nel 2018 quando vinse la gara su fondo asciutto e comunque a poco meno di 4” dal record realizzato lo scorso anno dall'eterno rivale Simone Faggioli. Quest'ultimo alla guida della Norma Bardhal M20 Fc ha chiuso col secondo crono staccato di 4”20. Terza prestazione per la Nova Proto Zytec di Franco Caruso a 10”20.

PROVE: I TEMPI PER LE TURISMO E LE STORICHE

Tra le “turismo” svetta la Ferrari 488 Evo di Roberto Ragazzi.

Tra le auto storiche dominio Porsche, dapprima con la 911 RSR di Umberto Pizzato col miglior tempo nella prima manche e la risposta della vettura gemella di Giampaolo Basso che nella seconda ha staccato l'avversario di 12”87 dopo che nella prima si era dovuto fermare per un problema al leveraggio del cambio.

Domenica 3 aprile 2022 la decisiva salita di gara con inizio alle 10.

La gara potrà essere seguita in diretta streaming dal canale Facebook “30a Salita del Costo”.

CHIUSURA DELLA PROVINCIALE DEL COSTO?

Confermati gli orari di chiusura della strada statale 349 "del Costo" da Bramonte di Cogollo del Cengio fino al nel Piazzale della Vecchia Stazione a Cesuna di Roana, dalle ore 7.30 alle ore 16.30 e l’accesso del pubblico sarà autorizzato esclusivamente nelle aree ad esso riservato indicate alle biglietterie.