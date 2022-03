Motori: al via la stagione "turistica" con la regolarità Colli Isolani

Rinviata di tre settimane rispetto alla data originaria, per cause di forza maggiore, la Regolarità dei Colli Isolani ha ripreso il cammino a passo spedito verso quella che sarà la 14esima edizione di una delle gare simbolo del Rally Club Team.

ISCRIZIONI ENTRO IL 16 MARZO

Le iscrizioni sono già aperte dal 20 febbraio scorso e si potranno inviare fino a mercoledì 16 marzo compreso seguendo le modalità previste dalla normativa ACI Sport; il programma dell’evento valevole per il Trofeo Tre Regioni regolarità turistica, prevede lo svolgimento della gara ad Isola Vicentina e concentrato tutto nella giornata di domenica 20 marzo.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 20 MARZO 2022

Dopo la fase delle verifiche ante gara prevista nella prima mattinata e la cui modalità di svolgimento verrà confermata con successivo comunicato che sarà diffuso anche nel sito ufficiale, la gara entrerà nel vivo con la partenza prevista dalle ore 11 nella centrale Piazza Marconi di Isola Vicentina (Vicenza), luogo dove gli equipaggi faranno ritorno alle 16 e 35 dopo aver affrontato il percorso che si snoda per circa 160 chilometri percorrendo anche alcuni tratti utilizzati dal Rally Campagnolo e lungo il quale sono previste diciassette prove di precisione al centesimo di secondo.

LA FORMULA PER VETTURE STORICHE (FINO AL 1990) E MODERNE

Si conferma quindi la formula già sperimentata con successo dallo staff capitanato da Renzo De Tomasi, che propone un’interessante manifestazione alla quale possono partecipare le vetture storiche costruite sino al 31 dicembre 1990 e le moderne dal primo gennaio 1991 in poi, suddivise in due distinte classifiche con entrambe le categorie contemplate anche nel Trofeo Tre Regioni, del quale il Colli Isolani sarà la prima delle sette gare a calendario.

Ulteriori informazioni e documenti di gara, oltre alle informazioni relative al Trofeo, sono disponibili al sito web www.rallyclubisola.it