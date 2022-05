Motori: al Valsugana Rally la Scuderia Palladio Historic centra due podi 

Il Valsugana Historic Rally svoltosi lo scorso fine settimana nella duplice veste rally e regolarità sport, ha portato dei risultati soddisfacenti in casa Palladio Historic che, alla manifestazione trentina era presente con quattro equipaggi nel rally e tre nella regolarità sport.

Partite come da tradizione davanti a tutti, le A112 Abarth del Trofeo contavano tra i 19 equipaggi anche quello del “gatto col casco” composto da Nico Pellizzari e Mirko Tinazzo. I vicentini hanno corso una gara accorta, senza cadere nelle tante insidie del percorso chiudendo la loro prima esperienza nella serie dedicata alle A112 in undicesima posizione.

Nel rally valevole per il TRZ e per il Trofeo Rally ACI Vicenza, una bella soddisfazione è arrivata da Marco e Mattia Franchin iscritti con l’Alfa Romeo Alfetta GTV nella classe più numerosa e combattuta che contava ben undici equipaggi; i due fratelli hanno concluso in terza posizione di classe cedendo la seconda proprio sull’ultima decisiva “Trenca” corsa sul bagnato con gomme non ottimali e rallentati da due vetture partite prima e ferme lungo il percorso; il tutto contornato da un onorevole diciottesimo posto nella generale.

Sul podio di classe ci sono saliti anche Mario Mettifogo e Gloria Florio, secondi con l’Autobianchi A112 Abarth nella classe 2-1150, al termine di una buona prestazione tenuto conto anche del fatto che erano alla prima gara stagionale.

Unica nota stonata il ritiro della Ford Escort di Giampietro Pellizzari e Mauro Magnaguagno per noie alla frizione.

I RISULTATI ALLA REGOLARITA' SPORT

Segno positivo anche per il risultato della gara di regolarità sport del Valsugana Historic Rally, quarto round del Trofeo Tre Regioni che ha visto a punti due equipaggi ad iniziare da Mauro Argenti e Roberta Amorosa quarti assoluti, primi di raggruppamento con la Porsche 911 T e terzi nel trofeo.

Settimo posto assoluto e secondo di raggruppamento, invece, per Maurizio Senna e Giacomo Gnocchi che hanno corso con la Volkswagen Golf Gti una gara un po’ sottotono rispetto ai loro standard ma che sicuramente si riscatteranno nei prossimi appuntamenti del Tre Regioni che li ha visti al sesto posto.

Chiudono il trio della regolarità, cogliendo la terza posizione di raggruppamento, Stefano Adrogna e Natascia Biancolin con la Mazda MX-5 che nella generale si piazzano quattordicesimi assoluti contribuendo a portare la Palladio Historic al secondo posto nella classifica delle scuderie.

LA SCUDERIA PALLADIO HISTORIC IN PARTENZA PER LA TARGA FLORIO

L’attenzione si rivolge ora alla Targa Florio, terzo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche che si correrà tra venerdì 6 e sabato 7 maggio, dove saranno due gli equipaggi biancorossi al via: con Volkswagen Golf Gti Gruppo A i locali Francesco Ospedale e Giuseppe Amato oltre ai bresciani Massimo Giuliani e Claudia Sora con la Lancia Fulvia HF 1.3 Gruppo 4.

LA SCUDERIA PALLADIO ANCHE IN VALPOLICELLA

Tre, invece, quelli iscritti alla Regolarità sport della Valpolicella in programma nel veronese nella medesima data. Al via della gara valevole per la Coppa Verona ci saranno le Peugeot 205 GTI 1.9 di Ezio Franchini e Daniele Carcereri navigati da Gabriella Coato e Federico Danzi, oltre alla TriumphTR7 di Orazio Franchini ed Alessandro Maresca.