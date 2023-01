Motori: al Rally Meeting le premiazioni del Trofeo A112 Abarth Yokohama

Via libera anche per le premiazioni del Trofeo A112 Abarth Yokohama che, come avvenuto lo scorso anno, si terranno in occasione della rassegna Rally Meeting, organizzata da Miki Biasion presso la Fiera di Vicenza.

La data designata per la cerimonia è quella di sabato 4 febbraio 2023, con inizio alle 14; sarà il palco allestito nell’ampio stand dell’Automobile Club Vicenza all’interno del padiglione numero 7, a fare da palcoscenico all’evento.

Prima della consegna dei premi agli aventi diritto, come da tradizione sarà tracciato il bilancio dell’edizione conclusasi lo scorso novembre con la vittoria del pilota aretino Ivo Droandi affiancato dal navigatore padovano Carlo Fornasiero.

Dopo la consegna delle targhe ricordo ai sostenitori e agli organizzatori delle gare che hanno ospitato il Trofeo e la Coppa Terra, saranno svelate le novità dell’edizione 2023, la quattordicesima da quando il Team Bassano mise in moto la fortunata iniziativa che continua a regalare emozioni e spettacolo.

Assieme al duo vincitore assoluto sono attesi a Vicenza anche Marcogino Dall’Avo e Manuel Piras, giunti secondi, e Marco Gentile che assieme a Vincenzo Torricelli ha completato il podio. Tra i premiati, anche Giuseppe Cazziolato che ha prevalso tra i piloti “over 60” e nella classifica delle vetture con cambio a quattro marce, Nicolò De Rosa al bis nella “under 28”, oltre a Fabio Basso e Livio Mazza che si sono aggiudicati la classifica delle vetture di “Gruppo A”.

Oltre ai tradizionali premi d’onore, saranno consegnati anche quelli messi in palio da Yokohama – con le coperture assegnate secondo quanto previsto dal regolamento – e da Sparco, partner dell'edizione 2022, che premierà con una coppia di tute ignifughe i primi classificati; per i secondi dell’assoluta il premio prevede un paio di scarpe ignifughe più i guanti per il pilota e un sottocasco per il copilota, mentre i terzi classificati riceveranno maglia, pantaloni e calze ignifughe. Guanti e sottocasco anche per il vincitore della “over 60” e, infine al miglior “under 28” va un paio di scarpe.

Per i conduttori premiati è previsto l’accredito per l’ingresso omaggio, disponibile presso un apposito sportello all’ingresso della Fiera di Vicenza, raggiungibile dal casello di Vicenza Ovest dell’autostrada A4.