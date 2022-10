Motori: a Monte di Malo sabato 15 e domenica 16 ottobre slalom e regolarità, prima edizione con 95 vetture iscritte

Con la pubblicazione degli elenchi ufficiali degli iscritti, la prima edizione dello Slalom Monte di Malo compie un altro passo verso la fatidiche date del 15 e 16 ottobre 2022 quando la manifestazione, organizzata dal Rally Club Team di Isola Vicentina col patrocinio dell’Automobile Club Vicenza, entrerà nella fase decisiva.

I 56 i piloti che hanno risposto all’appello, 8 dei quali con le auto storiche, e altri 19 partecipanti con la formula della regolarità, sono un numero di un certo spessore per una manifestazione alla prima edizione, considerato anche il calendario sportivo che in questo periodo è decisamente affollato.

Compaiono diversi rallysti locali tra gli iscritti con le vetture moderne ma, a catalizzare l’attenzione, sarà principalmente la presenza di Alessandro Zanoni su Norma Np 03 motorizzata Suzuki, fresco vincitore dello Slalom di Bolca ma che nella stagione ha piazzato anche altri bei risultati, quali il quarto assoluto alla gara di Este valevole per il Tricolore, il terzo allo Slalom 7 Tornanti, e l’altra vittoria allo Slalom di Montemerlo.

Dovrà vedersela, tra i tanti, con l’altro specialista dei birilli che risponde al nome di Roman Gurschler su Fiat 500 Suzuki Hayabusa, più volte incrociato nelle altre gare disputate.

Spiccano altri nomi quali quello di Stefano Cracco che si presenta al via con una Skoda Fabia R5, categoria nella quale troviamo l’esperto rallysta Alessandro Battaglin che sarà al volante della Hyundai i20; salta all’occhio anche la nutrita classe “1600” del Gruppo N con ben otto piloti iscritti, superata però dalla stessa del Gruppo A che ne conta ben nove.

Tra gli iscritti con le auto storiche, che da regolamento partono per primi, occhi puntati sul vincitore del Rally San Martino Historique, Riccardo Bianco su Ford Sierra Cosworth RS 4x4.

Interessante anche il parterre dei regolaristi con un nome che spicca su tutti, quello di Andrea Giacoppo con l’Autobianchi A112 Abarth condivisa con Lisa Oliviero.

IL PROGRAMMA

Appuntamento a Monte di Malo a partire dalle ore 15 di sabato 15 ottobre per le operazioni delle verifiche – sportive e tecniche – presso il Municipio in Piazza Don Montanaro, replicate anche dalle 7 alle 8 e 30 dell’indomani.

Alle ore 10 la gara entrerà nel vivo con la manche di ricognizione del percorso che misura 2.990 metri e lungo il quale saranno nove le postazioni con le file di birilli.

Dalle 11 la partenza della prima delle tre manches di gara secondo il seguente ordine: Energie Alternative, Auto Storiche, Racing Start, Racing Start Plus, Gruppi N e A, Bicilindriche, Gruppo Speciale Slalom, E1 Italia, Prototipi Slalom, E2 Silhouette, VST Monoposto per finire con le E2 SS e E2 SC.

A seguire le vetture della regolarità turistica che transiteranno nel percorso di gara suddiviso in quattro settori dalla lunghezza variabile e con tempi calcolati su una media inferiore ai 40 Km/h.