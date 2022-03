Motori: 150 auto in gara per la Salita del Costo edizione numero 30

Prosegue a ritmo spedito la macchina organizzativa della 30esima edizione della Salita del Costo, cronoscalata valevole per il T.I.V.M. (Trofeo Italiano Velocità Montagna) Nord con ammesse anche le vetture storiche, oltre alla parata non competitiva. La gara si svolge da venerdì 1 a domenica 3 aprile 2022 e lo scorso venerdì è stata presentata alle autorità e alla stampa nella conferenza ospitata nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino a Vicenza.

LA PARTECIPAZIONE DEL TERRITORIO E DEI SUOI RAPPRESENTANTI

All'evento hanno presenziato l'assessore alle attività sportive del Comune di Vicenza Matteo Celebron, l'organizzatore e presidente del Rally Club Team Renzo De Tomasi, il presidente dell’Automobile Club di Vicenza Luigi Battistolli, il sindaco di Roana Elisabetta Magnabosco assieme al consigliere Cesare Azzolini, il sindaco di Cogollo Piergildo Capovilla e l'assessore allo sport di Caltrano Luca Sola. Tutti hanno confermato con entusiasmo l’appoggio alla manifestazione riconoscendone, oltre a quella del lato prettamente sportivo, l’importanza per il ritorno d’immagine della zona e dei benefici per le attività produttive visto il massiccio afflusso di persone da quasi tutta Italia già dal giovedì precedente la gara.

TORNA IL PUBBLICO ALLA SALITA DEL COSTO: TUTTO CONFERMATO DALLA PREFETTURA

Nei giorni scorsi è anche stato confermato dalla Prefettura di Vicenza l’accesso del pubblico in apposite aree dedicate, che dovrà comunque osservare l’obbligo di mantenere le distanze di sicurezza e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale specialmente nei pressi delle biglietterie riattivate come nelle edizioni pre-covid.

L’organizzatore raccomanda di rispettare l'ordine e le indicazioni del personale in servizio per garantire un buon svolgimento dell'evento.

GARANTITE LE AREE PER GLI ADDETTI AI LAVORI

Per quanto riguarda le cosiddette “aree protette” quali partenza, arrivo, paddock e direzione gara, si conferma – come da protocollo ACI Sport aggiornato allo scorso 25 marzo – che l’accesso sarà riservato esclusivamente al personale regolarmente accreditato.

ISCRIZIONI: 150 AUTO IN GARA

Nel frattempo sono state già protocollate oltre 150 iscrizioni a conferma del gradimento della gara che darà il via al Trofeo Italiano Velocità Montagna per la zona Nord sul classico percorso sulla strada statale 349 "del Costo" da Bramonte di Cogollo del Cengio fino alla località “Campiello”.

Sotto una foto della presentazione in sala degli Stucchi a palazzo Trissino