Morto Sergio Pesavento oggi dirigente sportivo e ieri fondista di grande talento

E' morto ieri a 64 anni Sergio Pesavento, presidente della Polisportiva di Atletica leggera di Montecchio Precalcino per conseguenze legate al covid. Era ricoverato in ospedale al San Bortolo.

Pesavento fu un grande fondista, un talento scoperto a metà degli anni '70 da Alberto Biasi del CSI FIAMM. Il suo talento nel mezzofondo emerse negli anni 1974-1975 alla polisportiva Dueville sotto la guida di Franco Giaretta e Dario Marcazzan.

Numerosissimi i successi nelle gare di fondo e mezzofondo: nei 10000 metri scendeva sotto i 28:11. Alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 non si qualificò per un soffio: si qualificarono Panetta, Mei e Cova.

Tra i suoi migliori risultati personali i 13:37 nei 5000 metri.



Pesavento militò nella squadra del Corpo Forestale dello Stato, fu atleta e poi allenatore del GS Forestale. Svolse la sua attività lavorativa in divisa anche nel comando vicentino di Porta Monte.I funerali vengono celebrati domani, martedì 8 marzo alle ore 15 nella parrocchiale di Levà di Montecchio Precalcino. Pesavento lascia la moglie e quattro figli e un vuoto incolmabile nella comunità locale e nel mondo dell'atletica vicentino. Messaggi di condoglianze stanno arrivando dal Centro Sportivo italiano e dalla Federazione di Atletica leggera.