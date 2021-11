Pattinaggio, corsa: Manuel Ghiotto ai Mondiali già oro nei 3000 e ora bronzo nella staffetta

Manuel Ghiotto, della società Pattinaggio Corsa Alte Ceccato Club in questi giorni è in Colombia con la squadra azzurra del ct Massimiliano Presti per i Mondiali di pattinaggio velocità, dove ha già conquistato un terzo posto nella finale 3000 metri, categoria junior men. Quest'estate ai campionati europei in Portogallo ha ottenuto ben tre medaglie d'oro. La sua specialità è la velocità su strada. Ma anche in pista se la cava molto bene.

Ieri Ghiotto assieme a Andrea Cremaschi e Riccardo Ceola hanno portato a casa una meritatissima medaglia di bronzo nell'Americana (staffetta su pista). Si tratta dei tre Junior azzurri (Manuel e Riccardo sono ancora Allievi ) di grande talento che regaleranno all'Italia tanti altri traguardi.