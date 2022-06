Mondiali di nuoto: il vicentino Thomas Ceccon di nuovo oro con la staffetta 4x100 mista uomini

Gli azzurri ai mondiali di nuoto di Budapest sabato 25 giugno 2022 hanno vinto la staffetta 4x100 misti maschile con il tempo di 3’27”51 davanti alla squadra degli Stati Uniti (seconda) e della Gran Bretagna (terza). Nella squadra italiana il vicentino Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi.

Ceccon una settimana fa aveva conquistato l’oro e il primato mondiale nei 100 metri dorso col tempo di 51”60.

Non gli è riuscito il bis con i 50 metri dorso: venerdì 24 giugno aveva conquistato un ottimo tempo in semifinale, addirittura aveva stabilito il record italiano con 24”46 (terzo tempo nelle due semifinali).

Ma nel tardo pomeriggio di sabato 25 giugno è arrivato quarto in finale. Prima di lui gli americani Ress e Armstrong (che comunque avevano registrato tempi migliori in semifinale), terzo il polacco Masiuk.

Sul podio il vicentino è stato invitato dai giudici a ricevere la medaglia di bronzo per una temporanea squalifica del primo arrivato. Ma la federazione statunitense ha immediatamente fatto ricorso per l'esclusione di Ress e la federazione internazionale riguardando il VAR ha stabilito che non vi è da comminare alcuna squalifica al primo arrivato. Quindi Thimas Ceccon ha dovuto restituire la medaglia: cose che capitano anche nelle competizioni internazionali!