Mondiali di nuoto: Ceccon bronzo nella staffetta, record italiano nella farfalla e accesso alla semifinale nel dorso!

Il 21enne di Thiene è un fenomeno. Thomas Ceccon sabato 18 giugno 2022 nella prima giornata di gare ai mondiali di nuoto d'Ungheria ha conquistato il bronzo con la squadra azzurra nella staffetta 4x100 stile libero: gli azzurri si sono piazzati terzi dopo gli squadroni di Australia e Usa. Il tempo 3'10"95 a soli 15 centesini dalla medaglia d'artento conquistata dagli australiani. Primi gli statunitensi con un tempo stratosferico fissato sui 3'9"34. Ceccon ha nuotato in seconda frazione in 47"57.

SECONDO ASSOLUTO NELLA FARFALLA E RECORD ITALIANO

Super tempo anche nei 50 metri farfalla: Thomas è secondo eguagliando nelle batterie il recordman americano Caleb Dressel con un fenomenale 22"79 che gli vale il record italiano in gara ufficiale. Meglio di lui solo il britanico Benjamin Proud con 22"76. Stiamo parlando di una differenza di 3 centesimi. Domenica sera le gare finali.

Il vicentino in azzurro ha dichiarato a Rai Sport di aver affrontato lo stile farfalla per gioco e di essere molto contento di come è andata la prima giornata ai mondiali di Ungheria. Ed ha aggiunto fiducioso: «I 50 (farfalla, ndr) li ho ha fatti per gioco e sono tra i primi tre al mondo, penso che con questo tempo si può andare a podio». Ha ammesso inoltre di aver perso tempo all'arrivo sbagliando l'approccio finale.

CONQUISTATA LA SEMIFINALE DORSO

La mattina di domenica 19 giugno 2022 Ceccon ha gareggiato nelle batterie per l'accesso alle semifinali dei 100 dorso centrando pienamente l'obiettivo senza tanti patemi: per lui un 53"70, terzo nella sua gara e nono assoluto (per ora). Ha chiuso in testa la prima vasca con un intertempo di 25"70. Alle semifinali si presenta col miglior tempo l'americano Hunter Armstrong, unico nuotatore ad essere andato sotto il muro dei 53" e più precisamente sui 52"81. Ceccon sempre ai microfoni della RAI alla fine della gara ha dichiarato di aver rallentato di proposito dopo i primi 25 metri per non stancarsi troppo in vista delle finali di questa sera che inizieranno con i 50 mt farfalla.

Sotto Thomas Ceccon a bordo vasca dopo essersi tolto la cuffia, con un asciugamano biancorosso (foto da Facebook)