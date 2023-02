Migross Asiago: Pippo Rigoni stabile, l'infortunio non sembra grave

Nella partita di venerdì sera 24 febbraio 2023 giocata in serata contro i Pioneer Voralberg, dopo una dura carica il giocatore Filippo Rigoni (numero 89) è stato trasportato in barella in ospedale. La società Asiago Hockey 1935 comunica con una nota che il giallorosso è stato tenuto in osservazione tutta la notte e le sue condizioni sono stabili.

Dalla prima prognosi sembra non aver riportato nessun grave infortunio. Attualmente le vertebre dalla D3 alla D6 hanno sofferto un avvallamento.



Pippo Rigoni verrà monitorato e tenuto sotto controllo per le prossime ore.La società della squadra Migross Asiago ringrazia i tifosi per i tanti messaggi di affetto che sono stati indirizzati al giocatore nella speranza che possa riprendersi in fretta.