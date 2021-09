AHL: Migross Asiago batte Steel Wings Linz 4-2

Migross Asiago e Steel Wings Linz hanno davvero rotto il ghiaccio sabato sera al pala Odegar celebrando il primo turno dell'Alps Hockey League secondo i pronostici. L'esperienza della squadra di casa ha determinato il successo, anche se la giovane squadra austriaca fatta di elementi davvero talentuosi, vere promesse dell'hochey su ghiaccio europeo, ha messo in difficoltà gli altopianesi soprattutto all'inizio della gara. Il match è finito 4-2. Primo tempo con gli stellati che vanno a intermittenza e che non trovano l'equilibrio giusto grazie anche alla bravura degli austriaci. Finisce con un gol per parte: in rete Marchetti per i padroni di casa e poi Lahtinen per gli Steel Wings. Nella frazione centrale l'Asiago mostra i muscoli e detta il gioco: in rete Vankus e doppietta di Iacobellis, per gli ospiti segna Farren. Nella terza frazione di gioco Asiago gestisce il risultato: occasioni per Iacobellis e per Marchetti, ma il disco non entra in porta. La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista così i suoi primi tre punti della stagione all’esordio. Il prossimo match per la squadra di Mattila è fissato per martedì 14 settembre in trasferta con il Gardena.?



LE FORMAZIONI?

Migross Asiago: Vallini (StevanL.), Forte, Gios, Mantenuto, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Tessari A., Rigoni, Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Parini, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.?



: Sommer (Egger), Brikmanis, Granza, Reder, Gaffal, Dvorak, Bulak, Liesch, Stuart, Mosaad, Rohm, Farren, Lahtinen, Feldbaumer, Wilding, Eklund, Mayrhofer, Pieller.? ?