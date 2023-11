Luca Rigoldi: il campione di pugilato incontra l'assessore allo sport Leone Zilio

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 novembre, in sala degli stucchi a Palazzo Trissino, Luca Rigoldi incontrerà l'assessore allo sport del Comune di Vicenza, Leone Zilio.

L'incontro si terrà alle ore 10.30 e sarà un modo per dire grazie al pugile vicentino, classe 93', fresco di titolo internazionale Wbc dei Pesi Piuma. Un titolo che ha riportato in Italia dopo ben 35 anni di attesa. Con la 31esima vittoria in 35 incontri Rigoldi ha scritto un’altra pagina della sua carriera per il momento favolosa.