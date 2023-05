Lotta greco romana, Eduard Panis vicecampione italiano under 17

Si sono disputati al PalaPellicone della FIJLKAM, a Ostia, i Campionati italiani under 17 di lotta greco romana: centottanta i giovani atleti presenti. L’atleta vicentino Eduard Panis in forza alla sezione lotta dell’Umberto I° sfiora il titolo italiano portando a Vicenza un’altra prestigiosa medaglia d’argento dopo quella d’oro di Mario Fruner e il bronzo di Kevin Picari nella categoria under 20.

Eduard ha 14 anni, di origine moldava risiede a Cavazzale da 4 anni dove frequenta la locale scuola media. Nonostante la giovane età Eduard ha gareggiato nella categoria under 17 anche se appartiene ancora alla categoria under 15 ed i suoi campionati si svolgeranno tra un mese.

Nel corso della competizione ha dimostrato talento, tenacia e una capacità di gestire gli incontri davvero elevata. Vince il primo incontro per superiorità tecnica in 46” contro Rossi Riccardo di Ravenna, schiena in soli 19” Koyu Karoo Bogdan e schiena Monopoli Tiziano, di Bari, in poco più di tre minuti. Nell’ultimo incontro, per la conquista del titolo nella categoria kg 45, si trova di fronte Kechoun Nourdine atleta moldavo in forza alla polizia di Stato e allenato dal campione olimpico Andrea Minguzzi. L’incontro procede con sostanziale equilibrio tra i due atleti ma a prendere l’iniziativa è sempre il vicentino. Ad un minuto dal termine il punteggio è di perfetta parità due a due, con vittoria vicentina in caso di fine incontro.

Qui purtroppo viene messa in atto, da parte dell’atleta avversario, una sconcertante irregolarità, questi, afferra con una mano la caviglia del vicentino (azione proibita nella lotta grecoromana) e tenendola ferma passa dietro al nostro atleta facendosi assegnare 2 punti e vincendo così il titolo italiano. La tecnica scorretta è stata registrata e successivamente mostrata al responsabile dello staff arbitrale che ha ammesso l’errore, sfortunatamente il regolamento non permette di modificare il risultato. Un argento che vale oro quindi, per Eduard e per l’associazione Umberto I° che corona con questo successo un anno davvero eccezionale.