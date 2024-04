Lotta greco-romana, Eduard Panis argento u15 ai campionati italiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Eduard Panis, giovane atleta della società Umberto I, torna dalla trasferta romana, con al collo una prestigiosa medaglia d’argento. Eduard, ancora convalescente per un infortunio alla mano subito nei giorni precedenti, ha condotto una gara esemplare, nelle fasi eliminatorie incontra Safwane, di Isera, che elimina in poco più di 30 secondi per superiorità tecnica e Anichini di Firenze schienato in appena 8 secondi.

In semifinale trova Acevedo, atleta delle Fiamme Oro allenato dal campione olimpico Andrea Minguzzi. L’incontro inizia in salita per il vicentino, già dai primi istanti infatti, subisce l’avversario, perde sette punti ma a pochi secondi dal termine dell’incontro, con due strepitose “ancate” ribalta il risultato conquistando l’accesso alla finale per il titolo. Nel match decisivo, dopo una accesa battaglia durata 4 minuti, deve arrendersi al fortissimo atleta faentino Mazzini, che riesce a controllare gli attacchi del vicentino per tutta la durata dell’incontro.

Una medaglia d’argento che comunque lo riconferma ai vertici della lotta italiana dopo le medaglie conquistate l’anno scorso, con il secondo posto tra gli U17 e la vittoria tra gli U15. Il suo valore e costituisce per l’Umberto I una valida promessa per il futuro.