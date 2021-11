La Scuderia Palladio questo fine settimana si divide tra i rally di Schio e di Chieri

È un fine settimana intenso quello in arrivo per la Scuderia Palladio Historic, con due importanti appuntamenti in Piemonte e in Veneto: La Grande Corsa e il Rally Città di Schio.

A CHIERI IN PIEMONTE "LA GRANDE CORSA": IN GARA LA PORCHE DI SALVINI-TAGLIAFERRI

Nel rally storico che si svolgerà sabato prossimo a Chieri, torneranno in gara Alberto Salvini e Davide Tagliaferri con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 con la quale si trovano al comando nel Memory Fornaca, Serie che proprio sulle prove speciali piemontesi emetterà il verdetto finale. Due soli i punti di vantaggio del duo toscano che potrà contare anche sul coefficiente maggiorato assegnato a La Grande Corsa, gara nella quale ha colto due volte la posizione d’onore nelle edizioni 2017 e 2018. Gara tutta nella giornata di sabato 27 novembre 2021 con dieci prove speciali in programma.

AL RALLY CITTA' DI SCHIO 5 EQUIPAGGI DELLA SCUDERIA PALLADIO

Più numerosa, invece, la compagine che si prepara ad affrontare il Rally Città di Schio che al moderno tornato a calendario lo scorso anno, affianca lo storico e per entrambi sarà la gara di chiusura del Trofeo Rally ACI Vicenza che l’ente berico organizza in collaborazione con la scuderia biancorossa. Cinque gli equipaggi che sabato prossimo 27 novembre 2021 scenderanno in gara: quattro nello storico ed uno nel moderno che sarà il primo dei due a partire e al via del quale ci sarà per il debutto assoluto Ezio Cavaliere che si affida ad una Peugeot 106 Gruppo A sulla quale avrà Elisabetta Galvan a dettargli le note.

C’è attesa anche per vedere all’opera i quattro equipaggi iscritti nel rally storico che fa il suo ritorno dopo alcuni anni. Sarà gara clou per il presidente Mario Mettifogo e Gloria Florio che si giocheranno il tutto per tutto nel Trofeo AC Vicenza nel quale, con l’Autobianchi A112 Abarth Gruppo 2 sono al comando della classe, oltre che in settima e seconda posizione nelle assolute piloti e copiloti. Torna in gara anche la famiglia Pellizzari con l’Opel Kadett GT/e Gruppo 2 affidata Giody e al fratello Nico alle note e al via si schiera anche l’Alfa Romeo Alfetta GTV6 Gruppo 2 di Antonio Regazzo e Andrea Ballini; a completare il quartetto “storico”, saranno Giuliano Ongaro e Simone Scabello con la Peugeot 205 GTI Gruppo A.

Infine, menzione anche per Mattia Franchin che indossa nuovamente tuta e casco e sarà al fianco di Riccardo Bianco sulla Ford Sierra Cosworth 4x4 Gruppo A, iscritta però coi colori di un’altra scuderia.