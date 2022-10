La nazionale di hockey pista parte da Recoaro Terme: per capitan Barozzi gli azzurri più forti degli ultimi 15 anni

Si è svolta venerdì 21 ottobre 2022 a Recoaro Terme (Vicenza) presso l'Hotel Trettenero, sede dei ritiri azzurri delle tre nazionali partecipanti al prossimo Campionato Mondiale di Hockey pista in Argentina, la conferenza stampa di presentazione delle Nazionali Under 19 e Senior Maschile. Un evento con collegamento da tutta Italia via Zoom. Presente il Consigliere Federale FISR Paolo Centomo che ha portato i saluti del Presidente Sabatino Aracu e ha ricordato l'importanza dell'anno in cui ci troviamo, il centenario della FISR e sottolineato l'importanza dell'evento che le tre nazionali parteciperanno nelle prossime settimane, augurando il miglio risultato possibile a tutti gli atleti che voleranno in Argentina

LA NAZIONALE UNDER 19 PRONTA PER IL MONDIALE

La prima squadra ad essere presentata è stata l'Under 19 con il CT Alessandro Bertolucci. «Siamo solo da tre giorni in pista e avremo solo ulteriori cinque giorni per preparare il Mondiale. Ho visto una squadra più preparata rispetto a quella allenata la scorsa stagione per l'Europeo. Molti di loro sono almeno alla seconda stagione in Serie A2, e tre di loro giocano nei club di Serie A1: è sicuramente una Nazionale ricca di esperienza rispetto al passato, tanti hanno già vestito l'azzurro nei precedenti due anni, e dai primi allenamenti la qualità è piuttosto buona. Trovare gli assetti giusti è importante sin da subito, perchè arrivano quasi tutti da realtà diverse».

La squadra volerà per l'Argentina giovedì prossimo da Milano per San Juan con due scali a Madrid e Buenos Aires ed esordirà il 30 ottobre contro il Messico, la prima partita del Mondiale allo stadio Aldo Cantoni. «E' un girone dove Argentina e Cile sono le due squadre più importanti e che dovremo essere pronti a giocare per vincere - prosegue il CT -. Messico e Svizzera non le conosco ma si dovrà affrontarle con il massimo impegno perchè le partite sono poche e bisogna centrare i primi due posti del girone. E' evidente che dove giocherà l'Argentina è la favorita d'obbligo visto il supporto che riceverà in loco dal pubblico albiceleste».

In serata alle ore 20 e 30 a Recoaro l'amichevole contro il Sandrigo e mercoledì 26 ottobre alla sera il triangolare con la Nazionale Senior Maschile ed il Montecchio Precalcino.

BAROZZI: SIAMO GLI AZZURRI PIU' FORTI DEGLI ULTIMI 15 ANNI

Parola quindi a Leonardo Barozzi, portiere e capitano azzurro della Nazionale Italiana Maschile, dal 2007 a livello mondiale consecutivamente in azzurro e dal 2006 a livello europeo. Più di 15 anni in azzurro, 5 medaglie a livello europeo.

«Dobbiamo arrivare con la miglior condizione possibile, avere anche un pizzico di fortuna e poi troveremo anche di fronte nazionali molto attrezzate per un torneo molto difficile. E' una squadra giovane ma con tantissima esperienza: ci sono giocatori che arrivano dalle migliori squadre europee ed è la squadra più forte in cui ho partecipato con la maglia azzurra in tutti questi 15 anni. A livello personale il mio obiettivo è mettermi a disposizione a 360 gradi, sia in porta sia fuori dal campo per aiutare i compagni, e per quanto riguarda i miei colleghi sono due portieri di altissima qualità che hanno già dimostrato di essere in forma. Ci serve anche un aumento di consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi, perchè alla fine contro tutte le nostre avversarie storiche ce la siamo sempre giocata alla pari».

IL CT BERTOLUCCI ACCOGLIE IL SOSTITUTO DI BANINI CHE E' CINQUINI DEL FOLLONICA

Il CT Azzurro Alessandro Bertolucci dà il benvenuto in raduno al viareggino Elia Cinquini, sostituto del follonichese Francesco Banini out per infortunio: «Mi dispiace l'assenza di Francesco, gli auguro un buon recupero e speriamo di rivederlo il prima possibile in campionato, mentre il benvenuto ad Elia che subito ha dato una buona dose di entusiasmo al nostro gruppo».

L'occasione è stata per ricordare i prossimi appuntamenti con l'amichevole martedì 25 ottobre 2022 contro il Valdagno (ore 20 e 30 in diretta Youtube FISRHockeypista) e mercoledì nel triangolare già citato e successivamente la serie di amichevoli in programma in Argentina dal 30 ottobre sino all'esordio.

Partenza venerdì 28 ottobre con lo stesso programma dell'Under 19.

«E' stato un weekend molto intenso ed a me è servito tantissimo perchè ho potuto vedere la condizione fisica e soprattutto saggiare il grado di intesa tra i giocatori dopo un anno che non giocavano insieme - afferma il CT Bertolucci - . Ci sono state delle cose buone e cose non buone ma ce la siamo giocata sino all'ultimo con tutte le squadre partecipanti: le due sconfitte sono uno stimolo a fare meglio e dare ancora di più alla causa azzurra».

L'ESORDIO AL MONDIALE IL 7 NOVEMBRE COL CILE

L'esordio in pista allo Stadio Aldo Cantoni è fissato per lunedi' 7 novembre contro il Cile, poi l'8 il Portogallo ed il 9 la Francia, un girone di ferro: «Non faccio particolari conti se il girone è forte o meno, anche dall'altra parte ci sono squadre di altissimo livello - sottoline ail commissario tecnico -. Saranno tre partite da giocare al massimo della concentrazione anche se la partita più importante sarà la prima contro il Cile. Da quella gara capiremo molte cose del Mondiale e conto di arrivarci nel miglior modo possibile con la determinazione e cattiveria giusta. E' la quarta volta a San Juan, la prima volta da allenatore dopo tre da giocatore e l'adrenalina che si prova ad entrare nello Stadio è davvero altissima, un piacere giocare, ed ora allenare, in quello stadio».