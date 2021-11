La carica dei 470: torna il cross del CSI al parco Querini a Vicenza, assegnati i titoli di campione provinciale

Torna la campestre del Centro Sportivo Italiano e riparte dal Parco Querini dopo oltre 20 anni: un'occasione per far ripartire lo sport dopo la pandemia. Quest'anno infatti non si erano ancora svolte gare di campestre in provincia per il CSI a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia.

Quest'estate a dir la verità si è svolto un campionato di atletica leggera su pista con sei meeting in provincia.

Il primo Gran Premio CSI Città di Vicenza-memorial Fulvio Costa, iniziativa organizzata dal Comitato provinciale CSI (unitamente con le società sportive affiliate Ardens, Colli Berici, Risorgive, Spazi Verdi, Valdagno, Union Creazzo, Amici dell'Atletica Vicenza) e con il patrocinio del Comune di Vicenza assessorato allo sport, ha visto partecipare ben 470 atleti (di 25 società spprtive diverse) di cui almeno due terzi delle categorie giovanili.

Una grande occasione per ridare vita ad una palestra naturale che è rappresentata dal parco storico di Vicenza e per continuare a divertirsi, stare bene, educare e crescere con l'associazione di promozione sportiva arancioblu.

Sono stati assegnati i titoli di campione provinciale (in gara unica), mentre il titolo di campione per società sportiva verrà assegnato sommando i punteggi di parco Querini con la gara che si svolgerà tra un mesetto a Tezze sul Brenta nel parco del fiume.

A premiare i campioni provinciali il presidente CSI di Vicenza Francesco Brasco, il vicensindaco e assessore allo sport Matteo Celebron e la presidente di Atletica Vicentina Barbara La. Una maglia ricordo è stata consegnata nel 39esimo anniversario della morte al cugino di Fulvio Costa, giovane atleta azzurro del mezzofondo, cresciuto nel CSI FIamm e deceduto nel 1982. Costa era della generazione di Bordin e Pizzolato, e a 20 anni gareggiava già al livello internazionale.

La gara sarà riproposta tutti gli anni. E in città il CSI proporrà anche una corsa su strada e alcune gare promozionali di orienteering.

Cross (campestre) - Campioni provinciali CSI Vicenza 2021 per categorie:

Esordienti femmine: Asia Rossi (Atl Calcogno 93)

Esordienti maschi: Nicolò Idiometri (Asd Risorgive, Cavazzale)

Ragazze: Kalidjatou Bance (Csi Colli Berici)

Ragazzi: Leonardo Rossi (Atl Caldogno 93)

Cadette: Alice Ellero (Pol Dueville)

Cadetti: Simone Vallortigara (CSI Atl Colli Berici)

Allieve: Elisa Clementi (Amici dell'Atletica Vicenza)

Allievi: Alex Guerra (Asd Valli del Pasubio)

Junior F.: Francesca Dalla Pozza (Pol Dueville)

Jiunior M: Alberto Spezzapria (Pol Montecchio Precelcino)

Senior F: Gloria Tessaro (Pol Dueville)

Senior M: Stefano Furlani (Atl Valchiampo)

Amatori A fem: Micela Zorzanello (Amici dell'Atletica Vicenza)

Amatori A masch: Renzo Dal Zotto (US Summano)

Amatori B fem: Michela Ipino (Atl Caldogno 93)

Amatori B masch: Claudio Bagnara (Pol Dueville)

Veterane A: Monica Bedin (Atl Caldogno 93)

Veterane B: Maria Vidotto Atl Caldogno 93)

Veterani A: Francesco palma (Atl Union Creazzo)

Veterani B: Giorgio Centofante (Pol Dueville)

Tutti i risultati del 1° GRAN PREMIO CSI CITTA’ DI VICENZA ‘Memorial Fulvio Costa’, Parco Querini 31/10/2021 su www.csivicenza.it sezione atletica