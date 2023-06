Kickboxing: il sindaco Michelusi accoglie i campioni italiani del Thiene Fight Club

E' tempo di festeggiamenti all'Asd Thiene Fight Club per la finale disputata a San Marino il 13 e 14 maggio scorsi per il Campionato Italiano di Kickboxing, che ha visto trionfare cinque atleti dell'associazione sportiva dell'Altovicentino. I ragazzi si sono aggiudicati il titolo italiano nelle rispettive categorie.

L'Amministrazione comunale di Thiene ha ricevuto in municipio gli atleti Ettore Bianchi (Oro nella categoria cadetti - 70 kg), Luca Fedeli (Oro nei Seniors - 67 kg), Carmelo Ferigno (Oro nei Seniors - 63 kg) , Alessandro Merlo (Oro Junior - 70 kg) e Alfio Saitta (Oro Senior - 80 kg) , accompagnati dal maestro del team Hamid Abourchid.

Nel complimentarsi con l'eccellente risultato, il sindaco Giampi Michelusi ha ringraziato l'Asd Thiene per la collaborazione preziosa che ha sempre accordato alle proposte del Comune.



«La città è fiera di voi - ha detto- non solo per queste vittorie nazionali che premiano il sacrificio e l'impegno di duri allenamenti, ma anche per l'aspetto educativo che laha come obiettivo nei confronti dei giovani e che non può che trovarci perfettamente in sintonia».«Siamo particolarmente orgogliosi del risultato ottenuto da questo gruppo a livello nazionale - è il commento dell'assessora allo sport,- . Possono essere d'esempio anche per molti altri giovani del nostro Comune. L'impegno, la costanza e la determinazione alla lunga premiano. Le mie congratulazioni per l'importante risultato raggiunto». L'Asd Thiene Fight Club è attiva in città dal 2015.