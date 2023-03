La scuola di karate Sportlab si prepara per la Coppa Italia Fik

La scuola di karate Sport Lab di Dueville, guidata dal Maestro Ilaria Danieli, ha raggiunto un grande successo al campionato Regionale FIK, conclusosi il 19 marzo a San Martino di Lupari (Padova). Il campionato si è svolto in tre tappe, con la partecipazione di circa 30 società venete e 670 atleti.

Gli atleti hanno dimostrato una grande abilità e dedizione, conquistando ben 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi in entrambe le discipline di kumite e kata. Ben Alì Adam si è posizionato 1° nella specialità kata e 1° in kumite nella categoria Ragazzi -35 kg dimostrando una grande abilità e determinazione, mentre Lessio Rigão Arthur ha ottenuto il 1° posto nel kumite nella categoria Ragazzi - 30 kg vincendo ben 10 incontri su 11. Andrea Fortunato si è classificato 1° nel kata categoria Esordienti, mentre Simone Manni ha ottenuto il 1° posto nel kumite (cat. Ragazzi -40 kg) e il 3° nel kata. Maddalena Maggian ha raggiunto il 2° posto nel kata cat. Speranze, mentre Andrea Pavan si è posizionato 2° nel kata cat. Esordienti. Tommaso Toscano ha ottenuto il 3° posto nel kumite (cat. Ragazzi -40 kg).

Il Maestro Ilaria Danieli è molto orgogliosa dei suoi atleti e del loro impegno nel corso della competizione: "I nostri atleti hanno dimostrato una grande abilità e dedizione in questo campionato regionale, raggiungendo risultati eccellenti in entrambe le discipline di kumite e kata - ha dichiarato - Siamo molto orgogliosi di loro e continueremo a lavorare duramente per ottenere ancora più successi in futuro".

La scuola di karate Sport Lab di Dueville è molto orgogliosa dei risultati ottenuti dai propri atleti e continuerà a lavorare duramente in vista della prossima Coppa Italia Fik in programma a Schio il 13 maggio.