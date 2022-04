Judo, medaglia d'oro e cintura nera per Claudia Sperotti

La vicentina Claudia Sperotti, dell'Equipe Judo Caldogno, conquista la medaglia d'oro nella categoria -70 kg alle Finali di Coppa Italia A2 conquistando anche la cintura nera e qualificandosi alla finale di Coppa Italia A1.

Un 2022 carico di medaglia per la giovane atleta che vanta già tre bronzi nei tre Gran Prix Junior e che meglio non poteva continuare se non salendo sul gradino più alto delle Finale tenutesi nel finesettimana del 24 e 25 Aprile ad Ostia Roma

"Sono arrivata alla gara di oggi con la consapevolezza di poter fare bene e con l'obbiettivo di raggiungere la cintura nera - ha dichiarato la giovane atleta - Sono veramente soddisfatta di aver raggiunto il primo posto, battendo anche alcune tra le atlete più forti della categoria. Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, la mia palestra, il Judo Caldogno, e tutti i compagni di allenamento; soprattutto voglio ringraziare il mio Maestro Mauro Semeraro perchè senza di lui non sarei qui oggi."

"Non era una pool facile - commenta il tecnico Mauro Semeraro - abbiamo incontrato al secondo turno l'atleta Franzosi, medaglia agli ultimi campionati Italiani Juniores e ai campionati italiani assoluti, e poi in semifinale l'atleta Ceci, sempre medagliata ai campionati italiani e assoluti. Nella finale ci siamo scontrati con la forte atleta Beolchi del Fitness Nuova Florida".

"Visto l'impegno di ogni giorno in allenamento - aggiunge il tecnico Mauro - ho sempre creduto nelle capacità e nella determinazione di Claudia nel raggiungere prima o poi il suo obbiettivo. Dopo il cambio di categoria dai -63 kg ai -70 kg e dopo le prime tre gare e altrettante tre medaglie nei Grand Prix, questo era il primo traguardo da raggiungere....e non è finita qui!