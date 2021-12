Il velocista Matteo Galvan (Fiamme Gialle) all'assemblea delle società sportive del CSI di Vicenza

L'assemblea annuale delle società sportive del Comitato di Vicenza del Centro Sportivo Italiano si svolge tradizionalmente l'8 dicembre 2021, a partire dalla messa in Duomo alle 8 e 30. L'assemblea poi inizierà alle 9 e 30 circa all'auditorium dei Carmini in corso Antonio Fogazzaro, con la testimonianza dell'atleta olimpico Matteo Galvan (intervistato da Francesco Brasco) che ha chiuso la sua carriera agonistica con le Fiamme gialle proprio a fine estate. Successivamente porteranno il saluto le autorità tra cui l'assessore allo sport e vicesindaco del capoluogo Matteo Celebron, l'assessore allo sport di Zané Adalberto Zavagnin, il fiduciario Coni Vicenza Matteo Bozzetto e del CIP Veneto (comitato paralimpico) Antonio Fantin. Interverrà anche il presidente regionale veneto del CSI Giovanni Cattozzi, già assessore allo sport del comune di Rovigo. Poi spazio agli interventi dei dirigenti dell'associazione di promozione sportiva riconosciuta dal Coni e presto (nel 2022) anche rete nazionale del Terzo settore.

PREMI PER ATLETI E DIRIGENTI E GIUDICI DEL CSI VICENZA

Seguiranno le premiazioni. Si parte con "Buone Notizie: lo sport ringrazia": sono tre gli atleti che verranno segnalati per una loro buona azione dall'alto contenuto umano, di solidarietà e di fair play.

Poi il premio "Per una società legale" in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (da ricordare che il CSI è tra le realtà nazionali che hanno dato vita a "Libera").

Quest'anno verrà assegnato il Discobolo d'oro alla memoria del CSI all'indimenticato campione del mondo Paolo Rossi, che verrà ricordato con un messaggio anche durante la messa delle 8 e 30 in cattedrale a Vicenza. Riceve il riconoscimento il figlio Alessandro.

SARA' ASSEGNATO IL TROFEO D'ONORE DEL CSI DI VICENZA

In chiusura verrà assegnato il Trofeo d'onore del comitato di Vicenza: un modo da oltre 50 anni (escluso il 2020 per pandemia) per riconoscere i meriti della società sportiva che durante l'anno ha interpretato pienamente gli intenti educativi, di solidarietà, umani e cristiani che persegue il CSI.

Qui per seguire la diretta dell'Assemblea annuale del CSI