Il rilancio post pandemia del wellness walking prende piede a Vicenza col CSI

Prende il via mercoledì 16 marzo 2022 il corso di primo livello per allenatori di "wellness walking" del CSI territoriale di Vicenza. Una disciplina quella della camminata nordica con i bastoncini (inizialmente giunta in Italia come nordic walking) che sta prendendo sempre più piede perché adatta a tutte le età e in particolare agli adulti che vogliono tenersi in forma all'aria aperta.

Il corso per allenatori di primo livello del CSI inizia in videoconferenza con degli incontri teorici per poi proseguire con le prove pratiche. Le lezioni sono sette (24 ore complessive). Gli argomenti riguardano la realtà associativa del CSI (con riconoscimenti da CONI, MinInterno, Ministero del lavoro, Ministero dell'istruzione, Ministero delle politiche sociali, CEI e FICEP), l'alimentazione, l'area medico funzionale e naturalmente quella tecnica specifica.



Il contributo richiesto agli iscritti è di 80 euro, si tratta di una quota assolutamente popolare e va a coprire solo in parte le spese.«Il CSI sta scommettendo sempre più sulle nuove frontiere dello sport anche a Vicenza ma con i piedi saldi nei nostri valori (centralità della persona, educazione attraverso lo sport e socialità) - afferma il presidente dell'associazione di volontariato e promozione sportiva Francesco Brasco -. In realtà la camminata nordica è giunta dalle nostre parti oramai da oltre 20 anni: sta vivendo una nuova primavera a causa della situazione pandemica che spinge a praticare gli sport individuali all'aria aperta. Insomma per il Centro sportivo italiano la disciplina del wellness walking è un gradito ritorno dopo i fasti del primo decennio degli anni 2000». Il programma sul sito del CSI di Vicenza