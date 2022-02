IHL-Scudetto hockey ghiaccio: stasera al via e Asiago incontra Cortina

Tutto in 7 giorni, questa è la formula a cui si è dovuti arrivare, a causa dell’emergenza Covid, per assegnare l’88esimo titolo di Campione d’Italia.

ASIAGO, RENON, GARDENA E CORTINA

Le 4 squadre classificate, nell’ordine Asiago, Renon, Gardena e Cortina, si affronteranno in un girone che prevede 3 partite per ogni formazione, chi totalizzerà più punti potrà cucirsi lo scudetto sulla maglia.

I match si svolgeranno tutti in questa settimana, ogni 2 giorni andranno in scena 2 incontri.

La Migross Asiago comincerà all’Odegar martedì 08 febbraio alle 20 e 30 contro il Cortina, giovedì 10 se le vedrà con il Gardena fuori casa, per poi chiudere sabato 12 con il Renon, di nuovo fra le mura amiche.??

PRIMO MATCH: ASIAGO-CORTINA

L’Asiago sta attraversando un ottimo periodo di forma, la buona condizione atletica, sommata al reintegro degli infortunati, ha permesso ai giallorossi di inanellare una serie di 4 vittorie consecutive. Le ultime 2 sono state proprio contro Cortina e Renon, in entrambi i casi gli stellati hanno avuto la meglio, dando l’impressione di avere il controllo della partita e dimostrando consapevolezza dei propri mezzi. Le partite che valgono un titolo importante, come lo scudetto, hanno però un sapore diverso, la tensione e l’agonismo raggiungono i limiti massimi e questo può cambiare radicalmente gli equilibri.

Sarà compito dei leoni, guidati da coach Barrasso, trovare tutta la concentrazione e la disciplina necessarie per cominciare con il piede giusta il percorso verso uno degli obiettivi più importanti della stagione.

CORTINA OUTSIDER PER LE FINALI SCUDETTO

Il Cortina si presenta a questa fase finale con il ruolo di outsider. I pronostici non la vedono fra le favorite per la vittoria finale, ma proprio il fatto di non aver troppa pressione addosso potrebbe permettere agli Scoiattoli di giocare il loro miglior Hockey. In questa stagione il derby Veneto è sempre stato vinto dalla MIgross, e anche questo fattore darà uno stimolo in più, se ci fosse bisogno, agli uomini di coach Machacka.

Nell’ultimo incontro del Master Round di AlpsHL il Cortina ha interrotto una serie di 3 sconfitte consecutive, trovando una vittoria importante contro il Fassa.??

Quella che aspetta i tifosi dei giallorossi dell'Altopiano è una settimana da vivere trattenendo il respiro, ogni 48 ore ci saranno i leoni sul ghiaccio, da sostenere nella corsa verso il titolo di Campione d’Italia.

BIGLIETTI E DIRETTA RADIO, TV E WEB

