ICE Hockey League: Migross Asiago perde contro i Black Wings di Linz (5-3)

Alla Ag Arena di Linz in Austria sono i Black Wings a conquistare i tre punti battendo 5-3 la Migross Supermercati Asiago Hockey, rimasta in parità sul 3-3 fino al 14' del terzo tempo.

Coach Tom Barrasso può contare nuovamente su Filippo Rigoni #19, al primo match dopo l'infortunio patito nel match inaugurale del Mondiale Under 20, mentre deve rinunciare all'altro Filippo Rigoni, a Porco e a Vallini.

PRIMO TEMPO: LINZ-ASIAGO, 2-0

Nei primi minuti di gioco del match l'Asiago colleziona due buone occasioni per andare in vantaggio, prima con una triangolazione della prima linea conclusa con il tiro di McShane, salvato da Tirronen, poi con un tiro di Finoro sul quale il portiere di casa riesce nuovamente ad intervenire. I Black Wings così sbloccano il risultato all'8:24 con Haga, che controlla sotto porta un passaggio di St-Amant e spedisce il disco in rete. I padroni di casa si impossessano piano piano del controllo del disco e, così, al 16' riescono a raddoppiare con una fuga di Romig. Alla prima sirena i Black Wings conducono 2-0.

SECONDO TEMPO: LINZ-ASIAGO, 1-2

Nella frazione centrale Barrasso rimescola le linee e lascia a riposo Saracino, che non si sente nelle condizioni di poter proseguire il match. I giallorossi accorciano con Gazzola dopo quattro minuti, il cui tiro subisce una fortuita deviazione di Haga davanti porta e termina in rete. I padroni di casa però ristabiliscono le distanze appena 45 secondi dopo con un'apertura di Murphy per Knott, che dalla destra buca Fazio. Gli stellati a metà tempo si rifanno sotto con Michele Marchetti, che riceve il disco da Simpson e lo spedisce di potenza sotto la traversa. I Black Wings hanno nei minuti seguenti due ottime occasioni con la coppia formata da Haga e St-Amant: prima l'attaccante norvegese serve St-Amant che manca l'appuntamento con il goal a porta praticamente sguarnita, poi è Haga a concludere ma Fazio interviene e pinza il puck.

TERZO TEMPO: LINZ-ASIAGO, 2-1

La Migross Asiago, dopo aver passatto indenne un penalty killing per una penalità fischaita a Moncada a fine secondo tempo, pareggia il match con McShane, che salta e batte Tirronen dopo che Salinitri aveva recuperato un disco nel terzo d'attacco. La partita rimane in equilibrio fino al 14' quando Kristler circumnaviga tutto il terzo d'attacco e conclude dalla blu, Stuart davanti porta devia il tiro e beffa Fazio per il 4-3.

I giallorossi provano a rimettere le cose a posto e all'ultimo minuto tolgono il portiere, ma sono i padroni di casa a chiudere il match con la rete del 5-3 di Knott.

La Migross Asiago esce così sconfitta dalla AG Arena di Linz e non conquista nessun punto per la lotta ai pre-playoff. Tra due giorni i leoni affronterranno a Salisburgo i Red Bull, per quella che sarà un'altra partita difficile per gli uomini di coach Barrasso.