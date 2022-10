Ice Hockey League: il Villach ingabbia i leoni della Migross Asiago per 6-4, partita intensa!

Dopo un torneo vincente che fa ben sperare per la Continental Cup, i giallorossi dell'Altopiano, senza aver potuto recuperare molto, sono tornati alla realtà del campionato di Ice Hockey League. Infatti serata amara per la Migross Supermercati Asiago Hockey che a Villach esce sconfitta con il risultato di 6 a 4 dopo una partita intensa, combattuta ed equilibrata dall’inizio alla fine.

Coach Barrasso può nuovamente contare su Finoro, dopo lo stop con lo Jesenice, ma deve ancora rinunciare a Vallati, Parini e Porco.



PRIMO TEMPO: VILLACH-ASIAGO, 1-1

Nel primo tempo il Villach preme molto nel terzo d’attacco, mentre l’Asiago si difende con ordine e poi prova a pungere con le ripartenze. Al 4’ i Giallorossi vanno in vantaggio con Magnabosco che riceve un disco davanti alla porta da Moncada e di rovescio lo mette all’incrocio dei pali. I padroni di casa provano a reagire e impensieriscono Fazio, bravo a farsi trovare sempre pronto. Al 6:59 Forte finisce in panca puniti per un bastone alto, ma i suoi compagni in quattro si difendono bene e non rischiano praticamente mai. A metà tempo, nel giro di pochi minuti, gli Stellati sfiorano il goal del raddoppio con Finoro, Marchetti e Gazzola, tutti pericolosi sotto porta. Al 16’ arriva il pari dei padroni di casa, che insaccano il disco con Sabolic, dopo che Kulda aveva colpito un palo.



SECONDO TEMPO: VILLACH-ASIAGO, 3-2

Nel periodo centrale i padroni di casa passano subito a condurre con una bella ripartenza concretizzata da Sabolic. Gli austriaci sembrano avere più benzina in questo avvio di secondo tempo e all’8° minuto calano il tris con Dejardins, che trafigge Fazio sul primo palo su assist di Tomazevic. L’Asiago si riprende subito e un minuto più tardi si rifà sotto con Finoro, che al secondo tentativo batte Lamoreux. Gli ospiti poi scappano ancora e si riportano a +2 con un tiro al volo di Maxa al 15:59, ma i Giallorossi rispondono ancora e riaprono il match con Casetti, anche lui al secondo tiro dopo una prima parata del portiere di casa.





Nel terzo tempo i padroni di casa provano ancora una volta la fuga dopo sei minuti con un tiro di Lindner, che deviato davanti alla porta beffa Fazio. I Leoni non ci stanno e dopo sette secondi si riportano sotto con un diagonale preciso e potente di Salinitri. I Giallorossi con l’andare dei minuti si fanno sempre più insistenti dalle parti di Lamoreux ma non riescono a trovare lo spiraglio giusto per pareggiare la partita. A un minuto e mezzo dalla fine Barrasso richiama Fazio per giocare con un attaccante in più, ma la mossa non porta i frutti sperati e i padroni di casa chiudono il match con la rete di Rauchenwald a porta vuota.