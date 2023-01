Ice Hockey League: Migross Asiago ospita gli ungheresi del Fehérvár all’Odegar

Dopo la vittoria conquistata sul ghiaccio di Vienna, la Migross torna tra le mura amiche per affrontare gli ungheresi del Fehérvár. Il match avrà inizio alle 19:45 di domani, mercoledì 25 gennaio 2023. Nei tre precedenti stagionali la squadra di casa ha sempre avuto la meglio: gli ungheresi hanno conquistato i 3 punti in 2 occasioni, mentre i giallorossi hanno ottenuto una vittoria da 2 punti nell’unico match giocato all’Odegar, grazie ad un gol messo a segno da Gazzola nell’overtime.

QUI ASIAGO

Gli stellati dell’Altopiano hanno compiuto una vera e propria impresa vincendo un match importantissimo contro i Capitals, i punti conquistati hanno permesso all’Asiago di scalare 2 posizioni in classifica, rientrando così nella Top 10 che garantisce l’accesso ai pre-playoff. La strada da percorrere è ancora lunga, mancano ancora 11 partite al termine della regular season, ben 9 delle quali si disputeranno ad Asiago. Magnabosco e compagni stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per giocarsi fino alla fine le proprie chance di accedere alla seconda fase del campionato. Nonostante gli impegni sul ghiaccio si susseguano a ritmo incessante, gli uomini di coach Tom Barrasso stanno mettendo sul ghiaccio una grande presenza fisica e mentale, giocando partite di grande intensità e disciplina. Ancora sotto osservazione la situazione degli infortunati, anche se dovrebbero essere confermate le assenze della passata settimana.

QUI FEHERVAR

Gli ungheresi occupano l’ottava posizione in classifica, ma sono ancora in corsa per centrare la Top Six che qualifica direttamente ai quarti di finale dei playoff. Nell’ultima uscita hanno subito un’inaspettata sconfitta a Feldkirch, perdendo così una ghiotta occasione per riavvicinare le squadre che li precedono. La squadra allenata dal coach statunitense Kevin Constantine ha nel reparto difensivo il proprio punto di forza: con 96 reti subite in 39 partite giocate è la 3° meno battuta della lega. Decisamente meno efficace l’attacco bianco blu, che ha trovato la via della rete solo 98 volte, piazzandosi così al 9° posto per numero di gol segnati. L’uomo più pericoloso del Fehérvár, che ha però saltato le ultime quattro partite, è il trentenne ed italo-canadese Alex Petan, il cui tabellino parla di 30 punti, divisi in 14 reti e 16 assist, messi a segno in 35 incontri.

I leoni giallorossi stanno affrontando questo sprint finale di regular season senza timori reverenziali, cercando il risultato contro qualsiasi avversario ed il Fehérvár non farà eccezione. All’Odegar ci sarà un’altra avvincente battaglia, con in palio punti che potranno fare la differenza per il finale di stagione.



CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE

HCB Südtirol Alperia, 87

EC Red Bull Salzburg, 81

HC TIWAG Innsbruck - Die Haie, 80

EC iDM Wärmepumpen VSV. 70

Steinbach Black Wings Linz, 65

spusu Vienna Capitals, 61

EC-KAC,60

Hydro Fehervar AV. 58

Migross Supermercati Asiago Hockey, 42

Moser Medical Graz99ers, 42

HC Pustertal Wölfe, 41

HK SZ Olimpija, 33

BEMER Pioneers Vorarlberg, 33