Ice Hockey league: Migross Asiago in trasferta contro la corazzata Red Bull Salisburgo

L’Asiago si appresta ad affrontare una difficile trasferta all'Eisarena di Salisburgo, dove alle 15 di mercoledì 26 ottobre 2022, affronterà i temibili Red Bull. Le due formazioni si sono già affrontate nella terza giornata, quando gli austriaci hanno avuto la meglio per 5-3, trovando il vantaggio nei 5 minuti finali del terzo tempo.



QUI ASIAGO

I giallorossi sono reduci da una entusiasmante vittoria contro il Bolzano, seguita però da una sconfitta con il Graz che lascia l’amaro in bocca. Probabilmente lo sforzo fisico e mentale del match contro gli altoatesini ha pesato nella prestazione contro gli austriaci. Gli stellati non sono riusciti a completare la rimonta che li ha portati ad accorciare da 0-3 ad un solo gol di svantaggio, ma il forcing finale non ha prodotto il risultato sperato. Nota dolente lo special team offensivo che non ha concretizzato nessuna delle 4 occasioni di superiorità, mentre il penalty killing ha avuto un’efficacia del 100%, neutralizzando tutte e 3 le inferiorità. Salinitri, grazie ai due punti messi a segno con il Graz, 1 gol ed 1 assist, si conferma Top Scorer della squadra. Barrasso avrà a disposizione il medesimo roster dell’ultimo impegno, confermata l’assenza dell’infortunato Porco.



QUI SALISBURGO

I Red Bull occupano la terza posizione in classifica, ma hanno giocato meno partite delle squadre che li precedono, a causa degli impegni in Champions League. Fino ad oggi sono il team che ha subito meno sconfitte della Lega, solo 2 su 9 match disputati. Gli uomini guidati da coach McIlvane stanno giocando un hockey di grande equilibrio e continuità, tanto sono efficaci in fase offensiva, schierano il 2° miglior powerplay della Lega, quanto solidi in fase difensiva, tanto da avere il penalty killing meno battuto.



Per i padroni di casa, che fanno parte della rosa delle favorite per la vittoria dell’ICEHL, non c’è altro risultato possibile che la vittoria, starà ai leoni dell'Altopiano sfoderare un’altra prestazione clamorosa per complicare la vita ai Red Bull.