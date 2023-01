Ice Hockey League: Migross Asiago espugna la Steffl Arena battendo i Vienna Capitals all'overtime

Vittoria esterna per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che espugna la "Steffl Arena" di Vienna con il risultato di 5-6 all'overtime. Per coach Tom Barrasso confermato il roaster annunciato alla vigilia del match.

PRIMO TEMPO - VIENNA-ASIAGO, 1-2

Primo tempo spettacolare della Migross Asiago, che parte però in salita perché Wall dopo un minuto e 41 secondi insacca l'1-0 sfruttando un rebound concesso da Fazio su conclusione di Kainz. I giallorossi avevano già prodotto un'occasione da rete con Saracino prima della marcatura dei Capitals e, subito dopo, si rendono pericolosi con un uno-due tra Magnabosco e Zampieri, il cui tiro viene fermato da Steen con qualche difficoltà. Gli stellati continuano a premere e al 5' pareggiano con Moncada, che tocca in rete un disco non trattenuto da Steen dopo un'azione personale di Michele Marchetti. Tre minuti più tardi Finoro viene servito in buona posizione da McShane, ma il suo tiro viene deviato dal portiere di casa. Un minuto più tardi Finkelstein serve Gregoire con un gran passaggio, ma il tiro dell'attaccante canadese non è un granché. Al 12' pasticcio difensivo di Wall, Misley da dietro porta ne approfitta e serve McShane che spedisce il disco all'incrocio. A tre minuti dal termine è ancora Finoro a rendersi pericoloso ma la sua conclusione non trova fortuna.

SECONDO TEMPO - VIENNA-ASIAGO, 2-3

Nella seconda frazione una pioggia di goal scende sul ghiaccio di Vienna. Ad aprire le danze è Gregorie, che risolve una mischia al 4:42 e porta il risultato sul 2-2. Passano appena 37 secondi e l'Asiago torna avanti con Simpson, che batte Steen tra i gambali. Al 7' è pericoloso Salinitri con un tiro di polso deviato sulla rete di fondo campo. Subito dopo Gios viene penalizzato per una trattenuta, ma il powerplay di casa non passa. A metà frazione è l'Asiago a giocare con l'uomo in più, ma la superiorità numerica non viene gestita bene. Tornati in parità numerica, Zimmer scende sulla destra e beffa Fazio: il disco gli scappa da sotto il braccio e termina in rete. I Leoni non ci stanno e un minuto dopo tornano avanti con una grande azione della terza linea: il disco passa da Castlunger a Michele Marchetti, che salta un difensore e serve Moncada, il cui backhand fredda il goalie giallonero. Passa un minuto e mezzo, gli stellati giocano aggressivi nel terzo d'attacco e confezionano il 3-5 con Gazzola, bravo nello spedire il disco all'incrocio dopo un recupero di Gios e il successivo assist di Salinitri.

TERZO TEMPO - VIENNA-ASIAGO, 2-0

Nel terzo periodo il Vienna scende in campo con una gran voglia di pareggiare. Al 5' azione confusa, Kainz mette il disco in fondo al sacco, ma il goal non viene convalidato dalla quaterna arbitrale. Due minuti più tardi Zimmer conclude a due passi dalla porta di Fazio, ma il goalie Stellato si allunga e sventa il pericolo con il gambale. Al 9' Sheppard conclude da posizione ravvicinata ma spedisce il disco fuori dallo specchio della porta. I giallorossi intorno al 13' possono chiudere il match con due discese nel terzo d'attacco di Saracino e Salinitri, ma i Capitals si salvano. Subito dopo arriva il goal del 4-5 su una sassata al volo di Kainz. Al 14' Stefano Marchetti finisce in panca puniti, lasciando i suoi in quattro per due minuti. La prima chance da goal, però, ce l'hanno i leoni in contropiede con Saracino e Simpson, fermati dall'intervento di Starkbaum (subentrato ad inizio frazione). Dall'altra parte Angeli impegna Fazio, che respinge di gambale. Negli ultimi minuti coach Barr richiama Starkbaum e i Capitals assaltano la porta di Fazio, trovando il pari a 84 secondi dal termine con un tiro al volo di Wall dalla blu.

TEMPO SUPPLEMENTARE - VIENNA-ASIAGO, 0-1

Si va quindi all'overtime. I giallorossi sono i più propositivi sul ghiaccio, ma trovano in Starkbaum un ostacolo insuperabile, salvo per Finoro che al 3' recupera il disco in zona neutra e si invola verso il goalie austriaco per poi batterlo tra i gambali e regalare i due punti ai suoi.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna dalla capitale austriaca con la terza vittoria consecutiva e due punti che le consentono di salire al nono posto della classifica.