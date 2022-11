Ice Hockey League: Migross Asiago batte il Val Pusteria all'Odegar per 3-2

La Migross Supermercati Asiago Hockey ritorna alla vittoria contro il Val Pusteria all’Odegar imponendosi con il risultato di 3 a 2.

Coach Barrasso deve ancora rinunciare a Saracino e Porco, mantenendo di conseguenza inalterate le linee.



PRIMO TEMPO - ASIAGO-VAL PUSTERIA, 1-0

Nei primi minuti è il Val Pusteria ad impensierire Vallini con una deviazione di Ahl che finisce di poco a lato. I giallorossi riescono a mettere il naso avanti dopo poco meno di sei minuti con McShane che chiude una bella triangolazione tra Salinitri e Finoro mettendo il disco sotto il sette. I gialloneri due minuti e mezzo più tardi possono giocare in powerplay, ma Vallini e i suoi difensori fanno buona guardia e disinnescano qualsiasi attacco avversario. Sul finale di tempo si mettono in mostra Hannoun e Archambault: il primo non inquadra la porta dopo una bella discesa solitaria sulla sinistra, il secondo invece viene stoppato da Vallini.



SECONDO TEMPO - ASIAGO-VAL PUSTERIA, 2-1

La prima buona occasione del secondo tempo è una fucilata di Gios su passaggio di McShane, che viene neutralizzata da Sholl. Qualche minuto più tardi sono Misley e Gazzola a testare i riflessi del portiere ospite, che però si fa sempre trovare pronto. Al 13’ McShane da dietro porta serve un ben posizionato Finoro che porta il risultato sul 2-0. Un minuto esatto più tardi e l’Asiago cala il tris in inferiorità numerica: Finoro ruba il disco e scappa sulla sinistra, il primo tiro viene deviato, ma l’attaccante numero 92 va a riprendersi il disco e lo serve a McShane, il cui tiro sbatte sulle gambe di Archambault e finisce in rete.

Le emozioni non finiscono, però, perché a trenta secondi dal termine del tempo sono gli ospiti a segnare con l’uomo in meno: i giallorossi sbagliano il cambio e Berger se ne va sulla destra battendo poi Vallini con un tiro sul palo lungo.



TERZO TEMPO - ASIAGO-VAL PUSTERIA, 0-1

Nella prima metà del terzo tempo sono i padroni di casa ad essere maggiormente pungenti in attacco, trovando però un sempre attento Sholl. A metà tempo la Migross Asiago può giocare in powerplay per un fallo fischiato a Glira. Gli stellati manovrano bene nella zona offensiva ma non riescono a bucare la guardia dell’estremo difensore ospite.

Subito dopo sono i padroni di casa ad avere il vantaggio numerico per un ritardo di gioco fischiato a Rutkowski. I lupi mettono sotto pressione la squadra giallorossa e alla fine accorciano con Bardaro che si inventa un gran goal sotto porta appendendo il disco all’incrocio dei pali. Al 14’ i giallorossi sfiorano il quarto goal in superiorità numerica con Misley, ma Sholl riesce a bloccare. Al 16’ Bardaro conclude, Vallini non trattiene e così l’attaccante infila il disco in porta, ma il goal viene annullato perché l’arbitro aveva fischiato prima che il disco entrasse. L’Asiago allora deve soffrire fino alla fine, ma riesce a respingere tutti gli assalti dei gialloneri, anche l’ultimo con Sholl rientrato in panca per fare posto ad un attaccante.