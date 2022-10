Ice Hockey League: Migross Asiago attende il Graz domenica 23 ottobre alle 17 al palaOdegar

Gli uomini di coach Tom Barrasso non hanno tempo di godersi la bella vittoria contro la capolista Bolzano che sono subito chiamati a tornare sul ghiaccio per affrontare i Graz99ers. L’appuntamento è per domenica 23 ottobre 2022, alle 17 e 30 all’Odegar. La Migross ha esordito in ICEHL proprio contro gli austriaci della Stiria a metà settembre, riuscendo a strappare la vittoria in trasferta.



QUI ASIAGO

Inutile dire che la prova e la vittoria dei giallorossi contro i Foxes hanno acceso grande entusiasmo tra i tifosi e finalmente premiato la squadra con 3 punti importantissimi per la classifica ed il morale. Gli stellati hanno confermato la caratteristica che più li contraddistingue in questo inizio stagione: la capacità di essere estremamente cinici. Anche nel match di venerdì sera sono bastate poche occasioni all’attacco dell’Asiago per trovare la via della rete, questo ha portato la fase offensiva ad essere la migliore di tutta la Lega in termine di efficienza.

In crescita anche la difesa che è riuscita a gestire i momenti di grande pressione del Bolzano, ed in particolar modo il penalty killing, che ha neutralizzato tutte le occasioni di superiorità dei Foxes.

Grazie alla doppietta messa a segno ieri sera, Salinitri diventa il Top Scorer dell’Asiago con 11 punti in 9 partite. Ogni decisione sulla composizione del roster verrà presa nelle prossime ore, tenendo in considerazione i postumi della partita giocata da meno di 48h. Con tutta probabilità non sarà disponibile Porco, uscito malconcio dalla match di ieri.

QUI GRAZ

La formazione della Stiria arriva da 3 sconfitte consecutive, l’ultima dopo un combattutissimo match a Lubiana che si è concluso ai rigori. Al momento occupa la 10° posizione in classifica con 10 punti, guadagnati grazie a 3 vittorie, di cui una all’overtime, e due sconfitte dopo i tempi regolamentari. Il Graz sta dimostrando grande difficoltà a segnare, al momento hanno il minor numero di reti marcate, mentre il reparto difensivo sta dimostrando una buona solidità, concedendo poco agli avversari, e piazzandosi fra le prime 5 difese dell’ICEHL. Il norvegese Viktor Granholm è il Top Scorer, con 3 gol e 4 assist in 10 partite.

I leoni dell'Altopiano hanno la ghiotta occasione di mettere in fila due vittorie consecutive, ma gli ospiti non saranno certo d’accordo e proveranno ad uscire dalla striscia di sconfitte consecutive. L’unica certezza, di un incontro che sarà sicuramente equilibrato e combattuto, è che non mancherà il grande spettacolo all’Odegar.

Match: Migross Supermercati Asiago Hockey vs Graz99ers

Luogo e data: Stadio Odegar - Asiago, Dom 23 ottobre 17:30

Radio cronaca: Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey

Ticket: www.midaticket.it/eventi/asiago-hockey