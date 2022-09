ICE Hockey League: Migross Asiago all'Odegar venerdì con i campioni di Salzburg e sabato con Villach

Per la Migross Supermercati Asiago si prospetta un fine settimana scoppiettante al palaghiaccio del capoluogo dell'Altopiano: due incontri in casa i primi della stagione per la ICE Hockey League. E ad asiago arrivano due squadroni austriaci di alto livello.

Si comincia venerdì 23 settembre 2022 alle 19 e 45 contro i campioni in carica del Salisburgo per poi proseguire a sole 24h di distanza, sabato 24 settembre 2022 sempre alle ore 19 e 45 contro un ambizioso Villach.

QUI MIGROSS SUPERMERCATI ASIAGO

I Giallorossi sono in salute e sono rientrati dalla doppia trasferta in Austria con 3 punti, bottino soddisfacente in questa fase della stagione. I primi impegni ufficiali hanno confermato quello che ci si aspettava dalla IceHL: sul ghiaccio regna grande agonismo e ritmo, il livello tecnico è decisamente elevato e non ci sono partite scontate.

Gli uomini di coach Barrasso hanno assaporato la prima vittoria stagionale, grazie ad una prestazione intensa e disciplinata, e questa è la strada giusta per trovare ulteriori soddisfazioni in questo inizio di campionato. Il roster è al completo, fatta eccezione per Mascherin, e sarà interessante vedere se il coach confermerà le linee presentate nel week end scorso o se vorrà proporre qualche novità.

QUI RED BULL SALISBURGO

I campioni in carica della IceHL arrivano ad Asiago a punteggio pieno, grazie alle vittorie contro Vienna e Fehérvár. In bacheca hanno 7 vittorie della Lega e anche quest’anno si presentano ai nastri di partenza come favorita assoluta. Il roster, che ha dominato la scorsa stagione, è stato arricchito da diversi giocatori nordamericani, in particolare spiccano 2 difensori canadesi: il 35enne Genoway, che vanta diversi anni passati nella prestigiosa KHL, e l’ex bolzanino Dennis Robertson, che nelle stagioni passate in Alto Adige ha davvero impressionato per completezza e costanza di rendimento.

QUI WARMERPUMPEN VILLACH

I Villacher hanno cominciato male la stagione, sono reduci da 2 sconfitte consecutive, a Linz e Brunico. La squadra è stata costruita per obiettivi ambiziosi, la scorsa stagione hanno terminato la regular season al secondo posto, subendo l’eliminazione in semifinale dei playoff dagli ungheresi del Fehérvár. Il roster, con un’età media vicina ai 27 anni, è uno dei più esperti del campionato. Il Top Scorer dell’anno scorso, il canadese Kosmachuk, ha lasciato l’Austria per trasferirsi in Finlandia, ma la società ha lavorato per rinforzare l’organico inserendo profili con curriculum di qualità come il difensore Després, con quasi 200 presenze in NHL e alcune in KHL, e l’attaccante lettone Kulda che conta 356 apparizioni in KHL e qualche decina in NHL.

DUE MATCH MOLTO IMPEGNATIVI: GRANDE SPETTACOLO AL PALA ODEGAR

I leoni giallorossi dell'Altopiano si troveranno ad affrontare due impegni davvero temibili ed emozionanti, prima l’esordio assoluto casalingo contro la squadra più titolata della Lega, che vorrà continuare all’Odegar il proprio percorso netto, e poi il Villach, in cerca di riscatto per un inizio inaspettatamente negativo. Gli Stellati con il supporto dei propri tifosi daranno tutto per cercare l’impresa conto due formazioni destinate alle posizioni di vetta dell’IceHL.

Classifica IceHL: HCI pt. 6 (2 partite); HCB pt. 6 (2); RBS pt. 6 (2); G99 pt. 3 (2); AVS pt. 3 (2); PUS pt. 3 (2); PIV pt. 3 (2); ASH pt. 3 (2); BWL pt. 3 (2); VIC pt. 0 (1); VSV pt. 0 (2); HKO pt. 0 (1); KAC pt. 0 (2)

ORARI E DIRETTE RADIO E STREAMING

Match: Migross Supermercati Asiago Hockey vs EC Red Bull Salzburg

Luogo e data: Stadio Odegar - Asiago, Venerdì 23 settembre 19:45

Match: Migross Supermercati Asiago Hockey vs EC iDM Wärmepumpen VSV

Luogo e data: Stadio Odegar - Asiago, Sabato 24 settembre 19:45

Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7

Streaming Live: live.ice.hockey