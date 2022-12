Ice Hockey League: la Migross Asiago in trasferta ungherese sul ghiaccio del Fehervar

La Migross Asiago domenica 4 dicembre 2022 (ore 17 e 30) tornerà in Ungheria per affrontare per la seconda volta in stagione alla Gábor Ocskay Jr. Ice Hall il Fehérvár. Le due squadre si sono già affrontate in due occasioni, in cui ha avuto la meglio sempre chi giocava in casa: in Ungheria è finita 5 a 2 per il Fehérvár, mentre all’Odegar i giallorossi si sono imposti con il risultato di 2 a 1 all’overtime.



QUI ASIAGO: ARRIVATO IN GIALLOROSSO ANCHE CASTLUNGER

La truppa guidata da coach Barrasso in settimana ha vinto la sfida tutta italiana contro il Val Pusteria, imponendosi con il risultato di 2 a 3 ai supplementari. Gli stellati hanno disputato un buon match, collezionando soprattutto nel primo tempo diverse occasioni da goal che, però, non sono state sfruttate a dovere. In grande spolvero Rutkowski che ha realizzato una doppietta: prima la rete del momentaneo 1-1 e poi il goal che ha chiuso la partita al tempo supplementare. A condurre la classifica marcatori interna c’è il terzetto della prima linea: Salinitri a quota 22 punti è il primo, seguito da McShane a 21 e Finoro a 18. Barrasso potrà contare sul nuovo arrivato Castlunger, mentre dovrà rinunciare ancora a Zampieri e al lungo degente Porco.



QUI SZEKESFEHERVAR. DIFESA ROCCIOSA E IMPENETRABILE

La squadra magiara è in un grande momento di forma, avendo collezionato 5 vittorie nelle ultime 6 partite. L’unica sconfitta patita nell’ultimo mese è arrivata per mano del Bolzano, che ha regolato il Fehérvár con il risultato di 0-1. Il punto forte della squadra ungherese al momento sembra essere il reparto arretrato, che ha subito solo sei reti nelle ultime sei partite. Il Top Scorer della squadra di Costantine è l’italo-canadese Alex Petan con i suoi 8 goal e 11 assist, seguito a 16 punti Hari. Tra i pali Roy si sta mettendo in mostra e il 92,6% di parate per partita è abbastanza eloquente come dato.



PER LA DIRETTA ALLE 17 E 30 DI DOMENICA

Per la diretta dalla del match Hydro Fehérvár AV19-Migross Supermercati Asiago Hockey alla Gábor Ocskay Jr. Ice Hall di Székesfehérvár di domenica 4 dicembre 2022 con inizio alle 17 e 30 ci si può collegare a Radio Asiago (FM 107.7 per l'Altopiano e zone limitrofe e www.radioasiago.it) oppure vedere la partita in streming video su live.icehockey

In foto il neo acquisto della Migross Asiago l'attaccante Martin Castlunger che proviene dai Falcons Fassa (come si vede dalla divisa di gioco con cui è ritratto)