Ice Hockey League: i Leoni della Migross Asiago si arrendono alle "ali nere" di Linz

Una Migross Asiago dai due volti esce sconfitta dalla trasferta di Linz con il risultato di 6 a 3. I giallorossi giocano alla grande il primo tempo e parte del secondo, pagando poi cari alcuni episodi che indirizzano la gara in favore dei Black Wings.



PRIMO TEMPO - LINZ-ASIAGO, 1-1

Primi minuti del match contrassegnati da un Linz più arrembante che costringe l’Asiago a difendersi nel proprio terzo. Al 9’ i padroni di casa passano in vantaggio in situazione di superiorità numerica con Lebler, che conclude una bella azione dei suoi mettendo il disco alle spalle di Fazio. I giallorossi, però, non rimangono a guardare e la reazione è immediata: gran pressione nel terzo d’attacco delle prime due linee, che continua fino a quando il disco non arriva ad un ben appostato Saracino, che al secondo tentativo mette il disco alle spalle di Tirronen. La squadra di coach Barrasso continua a premere sull’acceleratore e a mettere in difficoltà i padroni di casa che in un paio di occasioni si salvano grazie al loro portiere.



SECONDO TEMPO - LINZ-ASIAGO, 3-1 (4-2)

Nel secondo tempo l’Asiago si porta in vantaggio dopo due minuti in superiorità numerica con Saracino, che riceve un passaggio da McShane da dietro porta e spedisce il disco in rete. Gli stellati si rendono pericolosi poi nuovamente con Gios, che si accentra bene ma non angola abbastanza la sua conclusione. I padroni di casa trovano il pari al 12’ grazie ad un tiro da dietro porta di Romig, che sbatte sui gambali di Fazio e diventa giocabile per Knott, che non può sbagliare. Passa un minuto esatto e i Black Wings si portano avanti con Bretschneider, che soffia un disco a Gios e si invola in solitaria, battendo poi l’estremo difensore giallorosso. A due minuti e mezzo dal termine un rimbalzo sfortunato della sponda permette ad Haga di controllare il disco indisturbato davanti alla porta e di metterlo in porta con una gran giocata per il 4 a 2 con cui si conclude la frazione.



TERZO TEMPO - LINZ-ASIAGO, 2-1 (6-3)

Il terzo periodo si apre nei peggiori dei modi per l’Asiago che subisce la quinta rete austriaca per mano di Haga che devia un tiro di Gaffal e fa passare il disco tra le gambe di Fazio. Due minuti più tardi e Lebler colpisce ancora per i suoi con un tiro di polso che trova impreparato il portiere Stellato. I giallorossi faticano a reagire ma al 11’ trovano la terza rete in powerplay con Misley, che silura Tirronen sull’incrocio del primo palo. Un minuto più tardi Rigoni (#19) soffia il disco a Romig e scappa in contropiede, ma viene atterrato davanti alla porta. Per il capo arbitro non ci sono dubbi, è rigore per l’Asiago: Rigoni prova a bucare il portiere finlandese tra i gambali, ma Tirronen dice di no e tiene il risultato sul 6 a 3. La partita poi scorre veloce e senza grandi sussulti fino alla sirena che sancisce la vittoria dei Black Wings.