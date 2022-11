Ice Hockey League: HC Bolzano vince in casa contro Migross Asiago per 6-3

Alla Sparkasse Arena di Bolzano venerdì si è giocata una partita vera e combattuta tra i padroni di casa dell’HC Bolzano e la Migross Supermercati Asiago Hockey. Il risultato finale premia i biancorossi che al termine dei 60 minuti si impongono 6 a 3.

Il coach dei giallorossi dell'Altopiano, Barrasso, deve rinunciare ancora una volta a Saracino, out per infortunio, ma può finalmente tornare a contare su Stefano Marchetti.



PRIMO TEMPO - BOLZANO-ASIAGO, 3-1

Ottima partenza dell’Asiago che nei primi minuti mette costantemente sotto pressione la squadra di casa. Una triangolazione tra Gazzola e Misley porta alla priva vera occasione della serata, ma Harvey riesce a sventare il pericolo. I giallorossi trovano la rete del vantaggio al 7:44 con McShane che riceve da Salinitri e spedisce il disco in diagonale sotto il sette. L’andamento della frazione cambia a metà tempo, quando Rigoni (#19) viene penalizzato. Il Bolzano con l’uomo in più chiude gli stellati nel proprio terzo e alla fine segna il pari con McClure che buca Fazio. Un minuto più tardi e Frigo trova anche il 2-1 con un preciso tiro al volo che trafigge l’estremo difensore stellato. I biancorossi poi trovano anche la rete del 3-1, nuovamente in powerplay, con Thomas che è il più lesto ad avventarsi su un rimbalzo davanti porta.



SECONDO TEMPO - BOLZANO-ASIAGO, 1-1

Avvio difficile di secondo tempo per la Migross Asiago che dopo pochi secondi deve difendersi con un uomo in meno. I giallorossi riescono comunque a tenere il risultato sul 3-1, nonostante l’ottimo powerplay dei padroni di casa. Al 5’ Michele Marchetti semina scompiglio sulla corsia di sinistra, il disco arriva a Vankus dietro porta che prova il wrap-around, Harvey para ma non può nulla sul rebound di Michele Marchetti, che riporta sotto i suoi. Il Bolzano poi ha un’altra superiorità numerica, ma anche questa volta gli stellati riescono a sopravvivere. A metà tempo la quarta linea asiaghese se ne va in contropiede ma il portiere di casa salva su Rigoni (#89) e consente ai suoi di ribaltare il gioco e di trovare la quarta rete con McClure solo contro Fazio. Prima della sirena il Bolzano sfiora la quinta rete con una traversa colpita da Thomas.



TERZO TEMPO - BOLZANO-ASIAGO, 2-1

Nel terzo tempo gli uomini di coach Barrasso trovano subito la rete che gli permette di aprire la partita: McShane se ne va sulla sinistra, assist al bacio per Finoro che fa 4 a 3. Il Bolzano subito dopo viene sanzionato ma i giallorossi non riescono a sfruttare l’occasione e addirittura subiscono la rete di Frank, che riesce a scappare e a mettere il disco sotto l’incrocio. Il goal del 5 a 3 è un colpo durissimo per l’Asiago che subisce un minuto più tardi anche la sesta rete per mano di Frattin, che lasciato colpevolmente libero davanti alla porta mette il disco in rete. Gli stellati se la giocano fino alla fine, sbilanciandosi in avanti e rischiando in diverse occasioni in cui vengono salvati da Fazio.





La prima sfida italiana della settimana non porta punti alla Migross Asiago che esce sconfitta dalla Sparkasse Arena. Ancora una volta non c’è tempo per i rimpianti in casa giallorossa, perché domenica 6 novembre 2022 all’Odegar arriverà il Val Pusteria.